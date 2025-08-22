Techcombank thúc đẩy chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp và HKD tại TP.HCM 22/08/2025 15:18

(PLO)- Ngày 20-8, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) phối hợp cùng Sở Tài chính TP.HCM, Ngân hàng Nhà nước khu vực 2, Thuế TP.HCM, UBND phường Dĩ An và UBND phường Đông Hòa tổ chức “Hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh (HKD) tại Phường Dĩ An, Phường Đông Hòa”.

Sự kiện là diễn đàn kết nối giữa chính quyền địa phương, Techcombank và cộng đồng doanh nghiệp, HKD nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, mở rộng tiếp cận nguồn vốn, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của Techcombank đồng hành cùng khu vực kinh tế năng động phía Nam trên hành trình phát triển số hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và kiến tạo hệ sinh thái tài chính vượt trội.

Phường Dĩ An, một trong những phường đông dân nhất TP.HCM, là trung tâm kinh tế sôi động với hệ thống hơn 3 khu công nghiệp và cụm công nghiệp lớn. Trong khi đó, phường Đông Hòa, với vị trí địa lý chiến lược giáp các trung tâm lớn như khu Đại học Quốc gia TP.HCM, tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên, bến xe Miền Đông mới, cùng nhiều khu thương mại và giáo dục trọng điểm, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội và đô thị của cả khu vực. Sự kết hợp giữa hạ tầng kinh tế năng động, cơ cấu dân số trẻ giúp khu vực này phát triển và thu hút nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, các HKD hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và sản xuất hỗ trợ, tận dụng cơ hội từ các khu công nghiệp và nhu cầu đa dạng của cộng đồng.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị định 70/2025/NĐ-CP đang mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững với đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong cơ cấu của nền kinh tế. Sự kiện mang tính cấp thiết nhằm cụ thể hóa tinh thần của các chính sách trong thực tiễn địa phương, đặc biệt là giải pháp thứ 7 về “Hỗ trợ thực chất, hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh” trong Nghị quyết số 68-NQ/TW, giúp SMEs và HKD tận dụng thời điểm và các điều kiện thuận lợi để phát triển. Đây là một trong những nỗ lực mang tính thiết thực của lãnh đạo phường Dĩ An và phường Đông Hòa trong việc đưa các chính sách vào thực tiễn và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó, Techcombank cam kết đồng hành cùng Chính quyền địa phương, tạo nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp, HKD tiếp cận các giải pháp tài chính toàn diện và đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hiệu quả tài chính và khả năng hội nhập quốc tế.

Tại hội nghị, đại diện Sở Tài chính và Thuế TP.HCM đã làm rõ các cơ chế vượt trội của Nghị quyết 68-NQ/TW và định hướng triển khai Nghị định 70/2025/NĐ-CP, đặc biệt là các giải pháp cải cách quản lý thuế cho HKD. Techcombank cũng chia sẻ các giải pháp tài chính và số hóa “may đo” dành cho từng phân khúc khách hàng, giúp tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí và mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác. Hội nghị không chỉ là diễn đàn kết nối các bên mà còn là nền tảng để hình thành hệ sinh thái hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện, khẳng định cam kết chiến lược của Techcombank trong vai trò đối tác tăng trưởng đáng tin cậy của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, HKD tại các địa phương.

Bên cạnh hội thảo, khách mời còn được trải nghiệm thực tế các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng số của Techcombank với công nghệ tiên tiến, mô hình vận hành hiện đại cùng các bộ giải pháp tài chính được thiết kế riêng, tối ưu hóa cho hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp và HKD – từ tiệm tạp hóa nhỏ đến chuỗi cửa hàng hiện đại.

Đối với các HKD, Techcombank mang đến gói 4 giải pháp số hóa tích hợp trong một tài khoản duy nhất, giúp quản lý doanh thu dễ dàng, tiếp cận vốn linh hoạt, tối ưu tiền nhàn rỗi và hưởng ưu đãi đa tầng. Đặc biệt, các giải pháp vay trực tuyến nhanh chóng trong vài phút hỗ trợ HKD mở rộng quy mô, tăng doanh thu một cách dễ dàng và hiệu quả.

Khi các hộ kinh doanh phát triển và chuyển đổi thành doanh nghiệp, Techcombank tiếp tục đồng hành với nền tảng ngân hàng số Techcombank Business, giúp doanh nghiệp quản trị minh bạch hơn và tiếp cận vốn dễ dàng hơn và tăng trưởng nhanh hơn. Techcombank còn liên kết với đối tác hỗ trợ miễn phí các gói phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử cho các hộ kinh doanh muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp, giúp họ làm quen với mô hình vận hành mới, tuân thủ tốt các quy định. Các gói giải pháp tín dụng với lãi suất cạnh tranh, quy trình giải ngân và bảo lãnh trực tuyến cũng được thiết kế linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ, Ngân hàng Techcombank khẳng định: “Chúng tôi trân trọng cảm ơn lãnh đạo Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, Thuế TP.HCM và chính quyền phường Dĩ An, phường Đông Hòa đã tin tưởng và tạo điều kiện để Techcombank đồng hành tổ chức sự kiện này. Đây là thời điểm quan trọng mà các doanh nghiệp và HKD cần nắm bắt cơ hội từ chính sách hỗ trợ và các giải pháp tài chính số hóa từ Techcombank để tối ưu hoạt động, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh. Techcombank cam kết là đối tác tăng trưởng tin cậy, mang đến không chỉ giải pháp tài chính toàn diện, vượt trội mà còn là cầu nối thông tin, hỗ trợ SMEs và HKD phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế”.

Với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”, trong thời gian tới Techcombank tiếp tục đồng hành cùng các tỉnh tại phía Nam tổ chức các Hội thảo chuyên sâu và mang đến các giải pháp tài chính vượt trội để không chỉ tiếp tục dẫn dắt quá trình số hóa mà còn kiến tạo giá trị dài hạn cho khách hàng doanh nghiệp, đồng hành cùng họ phát triển mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.