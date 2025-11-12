Lan tỏa ‘Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội’, Techcombank trao cơ hội bước đi cho trẻ em Việt 12/11/2025 14:21

Bắt đầu từ ngày 27-10 đến 17-11-2025 nhằm gây quỹ hỗ trợ chi phí y tế, phẫu thuật và phục hồi chức năng cho trẻ em mắc dị tật ở chân, chỉ sau 10 ngày, mục tiêu đóng góp 4,2 tỷ đồng, tương đương 421.950 km (10.000 vòng full marathon) của chương trình đã được hiện thực hóa. Mỗi kilomet chạy được quy đổi thành 10.000 đồng đóng góp vào Quỹ Chạm Yêu Thương, và hơn 21.000 người đã tham gia với hơn 800 đội nhóm, câu lạc bộ chạy trên khắp cả nước.

Mỗi kilomet chạy là một hy vọng lại được thắp sáng

Trước thềm Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa 8, không khí chuẩn bị đã trở nên sôi nổi. Trên những con phố, trong các công viên, dưới nắng sớm và cả khi hoàng hôn buông xuống, hàng chục ngàn chân chạy miệt mài tập luyện, chuẩn bị cho những bước chạy vượt trội hơn trong ngày 7-12 tới đây. Đặc biệt, dù là chân chạy mới hay là những runners kỳ cựu, tất cả đều mong giúp các em nhỏ có cơ hội bước đi trên đôi chân của chính mình.

Dị tật chi dưới khiến nhiều trẻ mất khả năng vận động, chậm phát triển thể chất, khó hòa nhập học đường. Không ít trường hợp có thể chữa khỏi nếu can thiệp y tế sớm, nhưng không phải em nhỏ nào cũng có điều kiện tiếp cận điều trị, và càng chậm trễ, hành trình hồi phục càng gian nan.

Năm nay, bên cạnh giải chạy chính thức, Techcombank lần đầu tiên tổ chức hoạt động giải chạy trực tuyến lan tỏa “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội” và để bất kỳ ai – ở bất kỳ đâu – đều có thể trở thành một phần của hành trình giúp các em nhỏ dị tật bước đi bình thường. Mỗi bước chân, mỗi kilomet chạy đều là một nhịp yêu thương gửi đến các em nhỏ kém may mắn.

Chương trình nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng yêu thể thao – những người tin vào sức khỏe, lối sống tích cực và giá trị lan tỏa cho xã hội. Nhiều elite runners như Khôi Huỳnh, Phạm Tiến Sản, Nguyễn Văn Khang… cùng hàng loạt run club lớn trên cả nước như Hòa Bình Park Runner (HN), VNG Running Club, Danang Runners, SRC – Saigon Running Club… đều cùng tham gia và tiếp sức cho hành trình này.

Khi trái tim đập vì người khác, bước chạy cũng mạnh mẽ hơn

Bà Thái Minh Diễm Tú – Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank chia sẻ: “Khi bắt đầu, chúng ta chạy để trở nên khỏe mạnh hơn. Nhưng rồi, càng chạy, chúng ta càng nhận ra mỗi sải bước đều có thể tạo thêm giá trị cho cộng đồng. Hoạt động chạy trực tuyến trong khuôn khổ Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa thứ 8 góp phần cùng Quỹ Chạm Yêu Thương lan tỏa thông điệp sống tích cực, gắn kết và sẻ chia, cùng nhau xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, vượt trội hơn.”

Ra mắt vào 10-2025, tài trợ tiên phong bởi Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và hệ sinh thái gồm Masterise Group, One Mount, Quỹ từ thiện Chạm Yêu Thương – một nền tảng thiện nguyện số hoàn toàn mới được chính thức ra mắt, mở ra hành trình hoạt động thiện nguyện hiện đại, minh bạch và bền vững.

Với tầm nhìn trở thành nền tảng thiện nguyện số hàng đầu Việt Nam, nơi mỗi người được kết nối, trao quyền và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, Chạm Yêu Thương không chỉ trao đi vật chất, mà còn góp phần xây dựng niềm tin, khuyến khích tinh thần sẻ chia, để mỗi người Việt đều có thể “chạm” vào yêu thương, và để yêu thương được “chạm” đến mọi người.

Mỗi kilomet được hoàn thành là một lời nhắn gửi – rằng chỉ cần cùng nhau, chúng ta có thể làm nên những điều kỳ diệu, biến từng nhịp chạy thành ánh sáng dẫn lối cho những đôi chân bé nhỏ đang cần được nâng đỡ.

Và trên hành trình ấy, Techcombank cùng hơn 20.000 runner đang lan tỏa thông điệp “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội” viết tiếp một câu chuyện thật đẹp – câu chuyện về một Việt Nam khỏe mạnh hơn, nhân ái hơn và vượt trội hơn mỗi ngày.