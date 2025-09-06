Giá đôla Mỹ 'chợ đen' lại tăng nóng, lên mức cao chưa từng có 06/09/2025 14:16

(PLO)- Giá đôla Mỹ trên thị trường "chợ đen" bất ngờ vượt mốc 27.000 đồng, mức cao nhất trong lịch sử, trái ngược với xu hướng điều chỉnh tăng chậm rãi tại các ngân hàng thương mại.

Đầu giờ chiều 6-9, giá đôla Mỹ trên thị trường "chợ đen" tiếp tục tăng nóng, lên 26.930 đồng/USD (mua) và 27.030 đồng/USD (bán) – mức cao chưa từng có trong lịch sử. Chỉ trong một tháng, mỗi USD tại đây đã tăng khoảng 500 đồng, bỏ xa mức tăng chưa tới 100 đồng trong hệ thống ngân hàng. Điều này cho thấy áp lực cung cầu ngoại tệ và tâm lý găm giữ đang lan rộng.

Trên thị trường chính thức, diễn biến thận trọng hơn. Kết thúc phiên cuối tuần, giá USD tại các ngân hàng thương mại đứng ở 26.160 – 26.510 đồng/USD. So với tuần trước, tỉ giá tăng 28 đồng ở chiều mua vào và 8 đồng ở chiều bán ra, giúp chênh lệch mua bán thu hẹp còn 350 đồng, song vẫn cao gấp nhiều lần so với độ vênh chỉ 100 đồng trên thị trường tự do.

﻿Giá đôla Mỹ trên thị trường chợ đen liên tục phá kỷ lục, liệu có tạo sức ép lên hệ thống các ngân hàng thương mại. Ảnh: T.L

Theo ghi nhận của Công ty chứng khoán Yuanta, trong tuần 25-8 đến 29-8, tỉ giá USD/VND diễn biến trái chiều. Cụ thể, tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố giảm 0,23% so với tuần trước, trong khi tỉ giá tại Vietcombank gần như đi ngang nhờ lực đỡ từ động thái NHNN bán ngoại tệ kỳ hạn trong hai ngày 25 – 26/8.

Ngược lại, trên thị trường tự do, USD tăng mạnh 0,53% khi thông tin bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng làm gia tăng kỳ vọng nhập khẩu vàng, từ đó kích thích nhu cầu gom USD. Khi giá vàng trong nước tiếp tục leo thang, áp lực lên tỉ giá "chợ đen" được dự báo chưa sớm hạ nhiệt và có thể lan sang hệ thống ngân hàng.

Theo các chuyên gia, dù tốc độ tăng tỉ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại vẫn chưa “nóng” như mức tăng nóng của giá đôla Mỹ trên thị trường tự do, nhưng từ đầu năm đến mỗi USD trên thị trường chính thức đã tăng đâu đó 3,5 – 3,7%.

Điều này không chỉ phản ánh xu hướng găm giữ ngoại tệ mà còn tạo gánh nặng cho doanh nghiệp vay nợ ngoại tệ. Khi tỉ giá leo thang, chi phí trả nợ gốc và lãi USD sẽ đội lên, ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền, nhất là với những ngành vay ngoại tệ lớn như vận tải, hàng không, nhập khẩu nguyên liệu.

Giới phân tích dự báo tỉ giá USD/VND trong năm nay có thể tăng 3,5 – 4,5%. Điểm sáng nằm ở khả năng dòng vốn ngoại quay trở lại từ nửa cuối 2025, sau khi khối ngoại đã bán ròng hơn 2,2 tỉ USD từ đầu năm. Nếu diễn biến tích cực, đây sẽ là cú hích quan trọng, nhất là trong bối cảnh Việt Nam được FTSE Russell xem xét nâng hạng thị trường chứng khoán vào tháng 10 tới.