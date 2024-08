Giá USD chợ đen ngược chiều với các ngân hàng thương mại 12/08/2024 14:11

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỉ giá trung tâm của VND với USD, áp dụng cho ngày hôm nay (12-8) ở mức 24.256 VND/USD, giảm 4 đồng so với cuối tuần trước.

Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại giá USD được điều chỉnh tăng giảm trái chiều. Đơn cử, Vietcombank cộng thêm 10 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước, nâng giá mua – bán USD lên 24.910 – 25.280 VND/USD.

Ở chiều ngược lại, Eximbank bất ngờ giảm 30 đồng mỗi USD so với chốt phiên giao dịch gần nhất, đưa giá mua vào xuống còn 24.890 VND/USD và bán ra ở mức 25.250 VND/USD…

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh dao động quanh ngưỡng 25.560 – 25.640 VND/USD, không thay đổi so với một ngày trước. Mặc dù khoảng cách giữa giá bán USD tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do đã giảm đáng kể, nhưng hiện mỗi USD giữa hai thị trường vẫn chênh lệch khoảng 360 - 400 đồng.

Giá USD chợ đen gần như đứng im. Ảnh minh họa

Nhìn lại thị trường tiền tệ trong tuần trước, tỉ giá trên thị trường từ ngày 5 đến 9-8 tăng giảm đan xen qua các phiên. Nhưng kết thúc phiên giao dịch cuối tuần vào ngày 9-8, tỉ giá liên ngân hàng đóng cửa tại mức 25.105 VND/USD, giảm mạnh 108 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỉ giá trên thị trường tự do biến động tăng đầu tuần nhưng giảm mạnh phiên cuối tuần. Chốt phiên cuối tuần, tỉ giá tự do giảm 25 đồng ở chiều mua vào và 45 đồng ở chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước đó.

Áp lực tỉ giá ngày càng giảm

Theo báo cáo vĩ mô tiền tệ do WiResearch vừa công bố cho thấy, từ tháng 7 đến ngày 8-8, Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã phát hành tín phiếu kỳ hạn 14 ngày với tổng giá trị là 234.850 tỉ đồng trong khi lô tín phiếu giá trị 210.780 tỉ đồng trước đó đã đáo hạn. Tuy nhiên, NHNN vẫn thực hiện bơm 232.240 tỉ đồng thông qua hợp đồng OMO trong khi số tiền 207.840 tỉ đồng trước đó đáo hạn.

Thay vì chỉ thực hiện hút tiền, NHNN tập trung vào việc duy trì lãi suất tín phiếu kỳ hạn 14 ngày ở mức cao 4,5%/năm để kiểm soát tỉ giá. Tuy nhiên, đến ngày 5-8, NHNN đã đồng loạt giảm lãi suất OMO và tín phiếu về mức 4,25%/năm khi tỉ giá có dấu hiệu hạ nhiệt. Tỉ giá trên thị trường đã có dấu hiệu hạ nhiệt nhờ xu hướng giảm trở lại của đồng USD. Hiện chỉ số USD-Index dao động quanh ngưỡng 103,2 điểm, giảm tới 2,55% so với đầu tháng 7.

Tỉ giá trên thị trường ngân hàng và liên ngân hàng đã bớt áp lực trong thời gian gần đây khi chỉ số DXY đang giảm về mốc 103,78 điểm với các kịch bản cắt giảm lãi suất chính sách trong thời gian tới từ Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bên cạnh đó, nhờ sự can thiệp của NHNN trên thị trường liên ngân hàng đã giúp thu hẹp mức chênh lệch lãi suất giúp cho tỉ giá hạ nhiệt.

Thêm vào đó, theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố cho thấy, với sự phục hồi dần của thị trường thế giới, các đơn hàng xuất khẩu gia tăng nên hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá trong 7 tháng năm 2024 Việt Nam khởi sắc và đạt được những kết quả tích cực.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 227,49 tỉ USD, tăng 16,0% so với cùng kỳ năm trước.

Nhận định về triển vọng về tình hình xuất nhập khẩu, nhiều chuyên gia có chung nhận định, thương mại hàng hóa các tháng còn lại trong năm 2024 sẽ tiếp tục đà tăng trưởng từ đầu năm.

Bộ Thương mại đưa ra con số tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 2024 ước đạt 790,56 tỉ USD, tăng 16,08% so với năm 2023, trong đó xuất khẩu tăng 15,28%, nhập khẩu tăng 16,95%.

Tổng cục Hải quan kỳ vọng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ lập kỷ lục mới, chạm mốc 800 tỉ USD khi năm 2024 kết thúc. Trong đó riêng kim ngạch xuất khẩu năm 2024 kỳ vọng sẽ vượt mốc hơn 400 tỉ USD.