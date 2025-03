Vàng nhẫn 9999 lập kỷ lục với 95 triệu đồng/lượng, có nên mua? 13/03/2025 14:59

Đầu giờ chiều ngày 13-3, giá vàng miếng tại Công ty SJC niêm yết ở mức 92,4 triệu đồng/lượng và 94,4 triệu đồng/lượng, tăng thêm 1.100.000 đồng ở chiều mua và cộng thêm 900.000 đồng ở chiều bán so với cuối giờ chiều qua.

Đáng chú ý, đây vẫn chưa phải mức giá cao kỷ lục của vàng miếng SJC khi mà Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ đang niêm yết giá mua – bán loại vàng này ở mức 92,3 – 95,6 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, Sacombank-SBJ đang cộng thêm tới 1.300.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng thêm 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất.

Tại hệ thống cửa hàng vàng Mi Hồng, giá vàng miếng SJC bán ra được niêm yết ở mức 94,6 triệu đồng/lượng, không đổi so với chiều qua nhưng ở chiều mua vào đang giao dịch với giá 93,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 100.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Dù giá thu mua vàng miếng tại đây giảm nhẹ nhưng so với hai ngày trước, mức giá này đang cao hơn 1,3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 bật lên mức cao chưa từng có. Ảnh: T.L

Anh Nguyễn Tân (ngụ quận Tân Bình) chia sẻ: "Do gia đình đang có việc cần tiền mặt nên ngày 11-3 tôi mang 5 lượng vàng miếng bán tại Mi Hồng với giá 92,2 triệu đồng/lượng. Thế nhưng nhìn giá vàng hôm nay tôi thấy như bị rơi mất 7 triệu đồng vậy, nghĩ mà xót."

Đối với các loại vàng nhẫn 9999 cũng ghi nhận đà tăng sốc tương đương. Đơn cử tại SJC, giá vàng nhẫn 9999 được giao dịch với mức giá là 92,8 – 94,3 triệu đồng/lượng, tăng thêm từ 900.000 – 1.000.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa chiều qua. Trong khi đó, tại Công ty PNJ, giá vàng nhẫn trơn giao dịch ở mức 93,3 – 94,8 triệu đồng/lượng.

Thậm chí có nơi giá vàng nhẫn còn đắt hơn hẳn so với vàng miếng SJC như hai công ty vàng Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu, giá bán vàng nhẫn tròn trơn đã bật lên tới 95 triệu đồng/lượng. Đây đều là những mức giá cao hơn vàng miếng SJC từ 600.000 – 700.000 đồng/lượng.

Một số nhà đầu tư vàng chuyên nghiệp khuyến cáo, giai đoạn này nếu không thật sự cần thiết, người dân không nên mua vàng nhẫn 9999 vì nó đang bị các cửa hàng kinh doanh vàng trong nước "làm giá".

Từ đầu năm đến nay, vàng nhẫn 9999 và vàng miếng SJC đã tăng khoảng 10 triệu đồng một lượng, tương đương mức lợi nhuận lên đến 12% chỉ trong 2 tháng qua.

Anh V nhận định: Vào ngày 24-2, khi giá vàng thế giới đạt đỉnh cao kỷ lục mọi thời đại ở mốc 2.955 USD/ounce, giá vàng trong nước chỉ có 92 triệu đồng/lượng và đắt hơn giá vàng thế giới khoảng nửa triệu đồng. Giờ đây, khi giá vàng “ngoại” rơi về 2.940 USD/ounce, thị trường vàng trong nước lại đồng loạt đẩy giá 95 triệu đồng/lượng và cao hơn vàng thế giới từ 3,4 – 4,6 triệu đồng/lượng. Do đó, đây là thời điểm để những người có lời nên tranh thủ chốt chứ không thích hợp để “ôm vàng”."

Nhờ lực cung vàng nhẫn 9999 tăng nhẹ, Công ty SJC đã nâng giới hạn mua từ nửa chỉ lên 1 chỉ/người/ngày.

Đại diện công ty này cho biết việc mua vàng miếng SJC theo hình thức trực tiếp hay trực tuyến là tùy thuộc vào nguồn cung. Nếu nguồn cung tăng, phía Công ty sẽ quay trở lại bán trực tiếp tại quầy. Ngược lại, khi nguồn cung hạn chế, công ty sẽ chỉ bán vàng miếng cho những ai có đơn đăng ký mua trực tuyến thành công qua website.

Đáng chú ý, Công ty SJC vừa thông báo chính thức mở lại dịch vụ ép bao bì vàng miếng SJC tại các chi nhánh SJC miền Bắc và miền Trung. Trong đó, mức phí ép bao bì vàng miếng SJC loại 1 lượng và 5 chỉ là 30.000 đồng/miếng, với vàng miếng 2 chỉ, 1 chỉ và 5 phân có mức phí ép là 10.000 đồng/miếng.