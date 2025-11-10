Đôla Mỹ trên thị trường tự do đột ngột đảo chiều giảm mạnh 10/11/2025 15:20

(PLO)- Sau khi thiết lập kỷ lục cao chưa từng có, 28.090 đồng/USD vào tuần trước, giá USD trên thị trường tự do trong sáng nay bất ngờ đảo chiều giảm mạnh.

Chỉ trong vài ngày, mỗi USD đã mất tới 240 đồng, rơi về mức 27.720 – 27.850 đồng. Đây là nhịp điều chỉnh khá nhanh so với chuỗi tăng nóng trước đó, cho thấy dòng tiền đầu cơ đã bắt đầu hạ nhiệt.

Không chỉ giá mua bán USD sụt giảm, mà chênh lệch giữa hai chiều cũng thu hẹp đáng kể, từ 200 đồng xuống còn 130 đồng, cho thấy độ biến động trên thị trường ngoại tệ tự do đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ở thị trường chính thức, Ngân hàng Nhà nước sáng ngày 10-11 tiếp tục nâng tỉ giá trung tâm thêm 3 đồng, lên 25.106 đồng/USD. Cùng chiều, các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng nhẹ giá niêm yết đôla Mỹ.

Vietcombank hiện niêm yết giá mua – bán USD ở 26.091 – 26.361 đồng; Eximbank và ACB cùng giữ mức 26.100 – 26.361 đồng; VietinBank niêm yết 26.099 – 26.361 đồng/USD...

Đôla Mỹ trên thị trường tự do đảo chiều giảm mạnh. Ảnh minh họa

Diễn biến trái chiều giữa hai thị trường cho thấy sự phân hóa rõ rệt, trong khi thị trường tự do nguội nhanh sau cú tăng sốc, thị trường chính thức vận động trong khuôn khổ thận trọng của chính sách tiền tệ.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) cho biết: Đồng Việt Nam (VND) hiện vẫn ở vùng giá rất yếu, gần chạm mức thấp kỷ lục 26.436 đồng/USD từng ghi nhận hồi tháng 8, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh tỉ giá tham chiếu theo hướng làm giảm giá đồng nội tệ. Dù mối liên hệ giữa tỉ giá USD/VND và chỉ số DXY (thể hiện sức mạnh của đồng USD) không quá chặt chẽ, VND thường phản ứng chậm hơn so với các đồng tiền trong khu vực trước các biến động của USD. Điều này đồng nghĩa khi USD bước vào chu kỳ suy yếu, đặc biệt nếu Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, đà phục hồi của VND có thể đến muộn hơn, diễn ra từ tốn thay vì bật tăng ngay lập tức.

Trong bối cảnh đó, UOB điều chỉnh dự báo tỉ giá USD/VND như sau: 26.400 đồng/USD trong quý 4/2025, 26.300 đồng/USD trong quý 1/2026, 26.200 đồng/USD trong quý 2/2026 và 26.100 đồng/USD trong quý 3/2026.

Chỉ số USD-Index, đo sức mạnh của đồng USD so với các tiền tệ mạnh khác đang giảm điểm (0,04%), xuống còn 99,55 điểm, trong bối cảnh thị trường đang thăm dò về chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những lo ngại đối với sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.

Đồng USD đã bắt đầu chuỗi tăng giá trong 5 ngày vào tuần trước sau khi Chủ tịch FED Jerome Powell thừa nhận khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 là chưa chắc chắn, nhưng đà suy yếu đã xuất hiện trở lại vào cuối tuần trước do dữ liệu từ thị trường lao động Mỹ kém khả quan.

Mới đây, Ngân hàng Barclays dự báo khoảng 60% khả năng tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ hiện tại, có thời gian dài nhất trong lịch sử sẽ kết thúc trong khoảng hai tuần tới, trong khi chỉ có 15% khả năng tình trạng này có thể kéo dài sang tháng 12.

Ngay khi Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, dữ liệu CPI tháng 10 sẽ quyết định cho khả năng FED cắt giảm lãi suất vào tháng 12 sắp tới (đang được dự kiến khoảng 70% khả năng xảy ra).