Vì sao tỉ giá khó vượt 27.000 đồng/USD? 30/10/2025 10:34

Trong báo cáo mới phát hành, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam nhận định, tỉ giá USD/VND ở mức 26.300 đồng cho năm 2025 và 26.750 đồng cho năm 2026.

Cơ sở cho nhận định này, theo Standard Chartered Việt Nam, Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, được thúc đẩy bởi hoạt động thương mại mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng hơn vào thương mại toàn cầu thông qua nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA). Điều này giúp xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 42,7 tỉ USD trong tháng 9-2025, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ ở các nhóm ngành chủ chốt như điện tử và máy tính (+66,2%), điện thoại (+17,5%) và máy móc (+11,6%).

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Vốn FDI giải ngân tăng 8,5% (đạt 18,8 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước trong 9 tháng đầu năm 2025.

"Cán cân đối ngoại của Việt Nam vẫn duy trì vững chắc, được hỗ trợ bởi dòng thương mại mạnh mẽ và triển vọng tỉ giá ổn định. Sau giai đoạn dự trữ ngoại hối bị suy giảm do đồng USD mạnh lên trước đó, dự trữ ngoại hối của Việt Nam nhiều khả năng sẽ được phục hồi, phản ánh nền kinh tế vĩ mô ổn định hơn và hoạt động thương mại tích cực" - Standard Chartered Việt Nam đánh giá.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO AFA Capital, thị trường ngoại hối tồn tại tỉ giá chính thức (do ngân hàng niêm yết) và tỉ giá thị trường tự do. Tỉ giá tự do này thường áp dụng cho giao dịch USD tiền mặt chứ không phải USD trên tài khoản ngân hàng.

Mặc dù về lý thuyết hai thị trường này không liên thông trực tiếp (một bên là giao dịch trên tài khoản, một bên là USD vật chất), nhưng chênh lệch tỉ giá giữa chúng lại tạo ra một sức ép rất lớn đối với thị trường chính thức do yếu tố tâm lý và cơ chế đầu cơ.

Chẳng hạn, khi nhà xuất khẩu có nguồn thu USD và nhận thấy tỉ giá liên ngân hàng thấp hơn thị trường tự do, họ sẽ không muốn bán USD cho ngân hàng. Nếu bán, họ sẽ chờ đợi một mức giá tốt hơn. Nếu không, họ sẵn sàng găm giữ USD trên tài khoản, chờ đợi diễn biến thị trường.

Ngược lại, nhà nhập khẩu nghe thấy tỉ giá tự do tăng cao sẽ có xu hướng mua USD ngay lập tức (mua sớm), thay vì đợi đến kỳ thanh toán. Hành vi này nhằm tránh rủi ro tỉ giá tiếp tục tăng trong tương lai.

"Vấn đề hiện tại không còn nằm ở chênh lệch lãi suất hay lượng USD thực tế, vì về lý thuyết, các ngân hàng có trạng thái ngoại hối để bù đắp. Yếu tố đang hình thành mạnh mẽ trên thị trường là tâm lý đầu cơ hoặc găm giữ USD, mà đang tạo sức ép lên tỉ giá trong thời gian vừa qua" - ông Tuấn nhận định.