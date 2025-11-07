Lần đầu giá USD 'chợ đen' vượt mốc 28.000 đồng/USD 07/11/2025 15:43

(PLO)- Tỉ giá USD/VND tiếp tục leo dốc trên thị trường 'chợ đen', hiện đã vượt mốc 28.000 đồng/USD và nới rộng mức chênh lệch cao kỷ lục so với ngân hàng.

Ngày 7-11, tỉ giá trung tâm của VND so với USD do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.103 đồng/USD, cao hơn 3 đồng so với hôm qua.

Như vậy, sau khi giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng qua, tỉ giá trung tâm đã đảo chiều tăng. Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh mỗi phiên ở mức rất thấp, chỉ khoảng 2-3 đồng.

Theo đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh giá bán trong biên độ hẹp tương ứng. Cụ thể, giá đồng bạc xanh tại Vietcombank chiều nay niêm yết ở mức 26.088 - 26.358 đồng/USD, cộng thêm 3 đồng ở cả hai chiều so với cuối phiên hôm qua. Tương tự, Eximbank giữ nguyên giá mua ở mức 26.100 đồng và điều chỉnh giá bán lên mức kịch trần, ngang bằng với Vietcombank.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỉ giá tiếp tục leo dốc. Hiện giá USD đã bật lên 27.908 đồng (mua) và 28.038 đồng (bán), tăng 40 đồng ở cả hai chiều so với một ngày trước. Đây cũng là mốc giá cao kỷ lục mới của đồng bạc xanh trên thị trường chợ đen.

Với tốc độ tăng quá nhanh những phiên gần đây, giá mỗi USD trên thị trường tự do đang cao hơn thị trường ngân hàng gần 1.700 đồng.

Trong phiên giao dịch hôm qua, mặt bằng lãi suất chào bình quân liên ngân hàng bằng VND đi ngang ở kỳ hạn qua đêm và 1 tuần. Các kỳ hạn dài hơn nhích nhẹ 0,10 - 0,30 điểm %. Cuối phiên, lãi suất kỳ hạn qua đêm giữ nguyên ở mức 6%/năm, 1 tuần là 6,1%/năm, 2 tuần là 5,8%/năm và 1 tháng 6,1%/năm.

Ở chiều ngược lại, lãi suất chào bình quân đối với USD giảm nhẹ 0,01–0,02 điểm % tại các kỳ hạn ngắn, trong khi kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ 0,01 điểm %. Theo đó, lãi suất qua đêm dừng lại ở mức 3,91%/năm, 1 tuần 3,96%/năm, 2 tuần là 4,01%/năm, 1 tháng 4,05%/năm.

Đôla Mỹ tại các ngân hàng thương mại đang được bán thấp hơn khoảng 1.700 đồng so với thị trường tự do. Ảnh minh họa

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY đo sức mạnh của đồng USD rời mốc 100 điểm, xuống 99,88 điểm. Mặc dù vậy, chỉ số này vẫn đứng ở ngưỡng cao nhất trong 3 tháng qua. Chỉ số DXY-Index phục hồi những ngày gần đây chủ yếu do Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất.

Tại thị trường trong nước, tỉ giá USD/VND trên thị trường chính thức lại đi ngược xu hướng quốc tế. Trên thị trường tự do, tỉ giá neo ở mức rất cao, vượt mốc 28.000 đồng/USD và chênh tới khoảng 1.700 đồng so với ngân hàng.

Mặc dù NHNN đã có văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ phối hợp kiểm soát chặt chẽ giao dịch ngoại hối trên thị trường tự do, mức chênh lệch với thị trường chính thức vẫn tiếp tục nới rộng.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta, nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu USD tăng mạnh vào dịp cuối năm. Cùng với đó, khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới tái mở rộng khiến nhu cầu nắm giữ USD ngoài hệ thống gia tăng rõ rệt.

Tuy vậy, theo đánh giá của Yuanta, dù nhu cầu USD trong mùa cao điểm còn lớn, tỉ giá nhiều khả năng sẽ không tái diễn biến động mạnh như quý II. Thị trường tự do được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt rõ hơn trong 1-2 tuần tới.