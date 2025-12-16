Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì trước áp lực về vốn, lãi suất? 16/12/2025 15:49

Ngày 16-12, ACB tổ chức hội nghị “Ngành Nông sản & Thủy sản: Giải pháp trong biến động”. Hội nghị giới thiệu các giải pháp tài chính chuyên biệt, giúp doanh nghiệp củng cố nền tảng tài chính và đưa sản phẩm Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Tại hội nghị, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên cao cấp về Chính sách công, ĐH Fulbright Việt Nam, nhận định kinh tế Việt Nam năm 2025 dự kiến tăng trưởng khoảng 8%. Tuy nhiên, các chỉ số tích cực chưa phản ánh đầy đủ những khó khăn thực tế mà doanh nghiệp đang đối diện.

Bước sang năm 2026, mục tiêu tăng trưởng cao đặt ra nhiều thách thức. Cách điều hành chính sách vĩ mô sẽ tác động trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn và chi phí tài chính của doanh nghiệp. Đầu tư công tiếp tục là động lực quan trọng của tăng trưởng nhưng đồng thời tạo áp lực lên tín dụng và mặt bằng lãi suất.

“Giai đoạn tới không phải là thời kỳ tăng trưởng dễ dàng. Doanh nghiệp cần chuẩn bị cho một môi trường biến động kéo dài với áp lực về vốn, lãi suất, tỉ giá và cạnh tranh. Việc nâng cao năng lực tài chính, quản trị rủi ro và khả năng thích ứng sẽ quan trọng không kém, thậm chí quan trọng hơn tốc độ tăng trưởng ngắn hạn”, ông Thành nhấn mạnh.

Bà Đặng Mai Kim Ngân, Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam chia sẻ về chính sách thuế. Ảnh: T.L

Bà Đặng Mai Kim Ngân, Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam, cho biết giai đoạn 2025 - 2026 sẽ có nhiều điều chỉnh quan trọng về thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tối thiểu toàn cầu. Những thay đổi này tác động trực tiếp đến hoạt động doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và xuất khẩu. Cơ quan thuế đang chuyển mạnh sang mô hình quản lý dựa trên phân loại rủi ro và phân tích dữ liệu khiến yêu cầu tuân thủ ngày càng cao.

“Rủi ro thuế không chỉ dừng ở khía cạnh tài chính mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng và trách nhiệm pháp lý. Doanh nghiệp cần chủ động xây dựng chiến lược và khung quản trị rủi ro thuế, gắn với quản trị doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao khả năng thích ứng”, bà Ngân nói.

Trong bối cảnh biến động lãi suất và tỉ giá gia tăng, ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng Giám đốc ACB, cho rằng bài toán cốt lõi của doanh nghiệp nông sản, thủy sản không chỉ là tiếp cận vốn. Vấn đề quan trọng là quản trị rủi ro dòng tiền trong toàn bộ chuỗi xuất khẩu. Do đó, các giải pháp tài chính cần được thiết kế theo hướng tích hợp, bao phủ đồng thời ba trụ cột gồm nhu cầu vốn, quản trị ngoại hối và tối ưu vận hành.

Về tín dụng, ACB tập trung cho vay linh hoạt theo từng giai đoạn của chu kỳ xuất khẩu, từ trước đến sau giao hàng, bao gồm các khoản ứng vốn dựa trên bộ chứng từ và khoản phải thu. Doanh nghiệp có thể tiếp cận khoản vay bổ sung vốn lưu động bằng hình thức tín chấp với hạn mức lên tới 80% giá trị hợp đồng xuất khẩu.

Giải pháp này giúp doanh nghiệp rút ngắn vòng quay vốn, hạn chế tình trạng “kẹt dòng tiền” trong thời gian chờ thanh toán quốc tế, đặc biệt ở giai đoạn cao điểm thu mua mùa vụ.

“Việc cung cấp các công cụ phòng vệ tỉ giá và lãi suất là yếu tố then chốt nhằm giảm thiểu rủi ro chi phí tài chính. Ngân hàng cũng đẩy mạnh các giải pháp quản lý tài chính nhằm chuẩn hóa và tối ưu dòng tiền, từ thu chi, chi hộ lương đến kết nối hệ thống kế toán. Điều này không chỉ giúp nâng cao tính minh bạch mà còn giảm đáng kể chi phí vận hành”, ông Long chia sẻ.