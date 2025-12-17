Giá USD chợ đen 'rơi tự do': Bốc hơi gần 900 đồng 17/12/2025 15:51

(PLO)- Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục 'rơi' giúp thu hẹp khoảng cách với các ngân hàng. Sự đảo chiều này cho thấy áp lực tỉ giá đang hạ nhiệt và lực cầu vàng miếng trên thị trường chợ đen suy yếu rõ rệt.

Ngày 17-12, tỉ giá trung tâm USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.146 đồng/USD, tăng 5 đồng so với ngày trước đó.

Cùng chiều, các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng nhẹ giá bán USD. Vietcombank niêm yết ở mức 26.093 - 26.403 đồng/USD. Eximbank tăng mạnh hơn ở chiều mua, cộng thêm 40 đồng, trong khi chiều bán tăng 5 đồng, đưa giá mua - bán lên 26.130 - 26.403 đồng/USD.

Trái ngược với diễn biến trên, thị trường tự do ghi nhận cú lao dốc đáng kể của đồng bạc xanh. Hiện USD tự do được mua bán quanh mức 27.080 - 27.210 đồng/USD, giảm 30 đồng mỗi chiều so với hôm trước và thấp hơn khoảng 170 đồng so với cuối tuần trước.

Nếu so với vùng đỉnh gần 28.090 đồng/USD hồi đầu tháng 11, giá USD trên thị trường tự do đã “bốc hơi” khoảng 880 đồng chỉ trong hơn một tháng. Trong cùng khoảng thời gian, giá USD tại các ngân hàng thương mại gần như đi ngang, chỉ tăng nhẹ khoảng 20 đồng.

Xu hướng giá USD chợ đen được dự đoán sẽ còn giảm trong thời gian tới khi kiều hối đổ về ngày càng tăng. Ảnh minh họa

Từ mức chênh lệch lên tới khoảng 1.600 đồng mỗi USD so với ngân hàng hồi đầu tháng 11, đến nay khoảng cách giữa giá USD trên thị trường tự do và hệ thống ngân hàng thương mại đã rút ngắn còn khoảng 800 đồng. Diễn biến này cho thấy xu hướng hạ nhiệt của tỉ giá USD/VND đang thể hiện khá rõ nét, không chỉ trên thị trường chính thức mà cả ở các kênh giao dịch phi chính thức.

Tính từ đầu năm đến nay, tỉ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại tăng khoảng 3,3%, trong khi USD trên thị trường tự do tăng khoảng 5,3%. Cả hai mức biến động này đều thấp hơn đáng kể so với giai đoạn căng thẳng nhất, khi đồng bạc xanh từng tăng tới 8,5% so với đầu năm, cho thấy áp lực tỉ giá đã phần nào được giải tỏa.

Đáng chú ý, đà giảm mạnh của USD chợ đen diễn ra song song với cú trượt sâu của giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do.

Chênh lệch giữa giá vàng SJC trên thị trường chợ đen và giá vàng thế giới từ mức vênh gần 27 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 10, hiện nay chỉ rút xuống còn gần 20 triệu đồng.

Dòng tiền đang dịch chuyển ra khỏi vàng miếng khi cơn sốt trên thị trường tự do nhanh chóng hạ nhiệt, khiến thanh khoản suy giảm và biên lợi nhuận đầu cơ bị co hẹp rõ rệt.

Nếu trước đây, việc mua vàng miếng tại SJC rồi bán lại ngay trong ngày trên thị trường chợ đen có thể “bỏ túi” mức chênh 1-2 triệu đồng mỗi lượng, thì hiện nay khoản chênh lệch này chỉ còn 400.000 đồng/lượng, cho thấy dư địa đầu cơ đã bị thu hẹp đáng kể.

Bởi hiện giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đang giao dịch quanh 155,8 - 158,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), trong khi giá niêm yết chính thức ở mức 154,2 - 156,2 triệu đồng/lượng, phản ánh xu hướng điều chỉnh và tái cân bằng của thị trường.

Thậm chí, những nhà đầu tư mua vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu ở vùng đỉnh 160,5 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 10, đến nay nếu bán ra có thể chịu mức lỗ lên tới khoảng 8 triệu đồng mỗi lượng, cho thấy rủi ro lớn khi chạy theo các cơn sốt giá ngắn hạn.