Giá USD chợ đen tiếp tục lao dốc, chưa có dấu hiệu ngừng lại 11/12/2025 16:18

(PLO)- Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục lao dốc, rời xa vùng đỉnh và thu hẹp mạnh khoảng cách với ngân hàng, trong bối cảnh nguồn cung ngoại tệ dồi dào và Fed vừa hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản.

Đà “rơi” của giá đôla Mỹ trên thị trường tự do vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, hiện mỗi USD đang được bán ra với giá 27.260 đồng, đắt hơn 1.100 đồng so với giá bán tại các ngân hàng thương mại, trong khi vào đầu tháng 11, khoảng cách này nới rộng lên đến 1.700 đồng.

Giá đôla Mỹ chợ đen lao dốc chóng mặt

Cụ thể, vào lúc 15h chiều nay, giá đôla Mỹ chợ đen được giao dịch ở mức 27.130 - 27.260 đồng/USD, tăng khoảng 40 đồng so với giá mở cửa phiên sáng, nhưng vẫn thấp hơn 850 đồng so với vùng đỉnh.

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm của VND so với USD ở mức 25.154 đồng/USD, giảm 1 đồng so với phiên gần nhất. Cùng chiều, các ngân hàng thương mại cũng giảm 1 đồng ở giá bán ra.

Đơn cử, Vietcombank niêm yết giá mua bán USD ở mức 26.141 – 26.411 đồng/USD, thấp hơn 1 đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên chiều qua. Trong khi đó Eximbank giảm tới 40 đồng ở chiều mua, và giảm 1 đồng ở chiều bán, đưa giá đồng bạc xanh tại ngân hàng này về mức 26.120 - 26.411 đồng/USD…

Giá USD thế giới giảm nhẹ, với chỉ số USD - Index giảm 0,14 điểm xuống 98,65 sau khi Fed vừa hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản về mức 3,5–3,75%/năm như dự báo. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, các lần điều chỉnh tiếp theo sẽ phụ thuộc vào dữ liệu mới, nhất là khi Fed đã giảm tổng cộng 75 điểm cơ bản từ tháng 9 và 175 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc Fed tiếp tục hạ lãi suất được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực lên tiền đồng trong thời gian tới. Ảnh minh họa

Ông Trần Duy Phương, chuyên gia ngành vàng cho rằng: Đà lao dốc của giá USD chợ đen không phải là hiện tượng bất thường mà phản ánh đúng quy luật cung cầu mùa vụ của thị trường ngoại tệ. Bước vào tháng 12 và tháng 1 hằng năm, dòng kiều hối thường chảy mạnh về Việt Nam, kéo theo lượng USD tự do tăng đột biến. Khi nguồn cung được bơm thêm đáng kể trong khi nhu cầu thanh toán không tăng tương ứng, mặt bằng giá trên thị trường phi chính thức lập tức hạ nhiệt.

Ông Phương nhấn mạnh thêm, sự suy yếu của USD tự do còn cho thấy tâm lý đầu cơ giảm sút. Chênh lệch với tỷ giá ngân hàng thu hẹp khiến việc nắm giữ USD ngoài hệ thống không còn hấp dẫn, qua đó góp phần kéo thị trường trở lại trạng thái ổn định hơn.

Tỉ giá trong nước hạ nhiệt, áp lực giảm dần về cuối năm

Theo thống kê của Công ty chứng khoán MB, tỉ giá trung tâm và liên ngân hàng đến cuối tháng 11 cùng tăng nhẹ 0,2% so với cuối tháng trước, lần lượt lên mức 25.155 đồng/USD (tăng 3,3% so với đầu năm) và 26.365 đồng/USD (tăng 3,6% so với đầu năm).

Đơn vị này nhận định, một trong những yếu tố đóng góp vào đà tăng này là việc nhu cầu USD tăng trong tháng khi Kho bạc Nhà nước nối lại hoạt động chào mua USD từ các ngân hàng thương mại lần đầu tiên kể từ cuối tháng 6. Trong tháng 11, cơ quan này đã thực hiện 2 đợt chào mua ngoại tệ với tổng giá trị là 250 triệu USD, qua đó nâng tổng khối lượng mua từ đầu năm tới nay lên 2,14 tỉ USD (vượt mức 2,08 tỉ USD được mua trong cả năm 2024).

Tuy vậy, mức tăng của tỉ giá USD/VND chỉ là rất nhẹ do đồng VND được hỗ trợ nhờ việc chênh lệch lãi suất VND - USD duy trì trạng thái dương khi lãi suất liên ngân hàng trong tháng 11 liên tục neo ở mức cao trên 4%, thậm chí đã chạm đỉnh 3 năm ở mức 7,5% vào đầu tháng 12.

Đồng quan điểm, các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, với việc Fed tiếp tục giảm thêm 25 điểm cơ bản, nâng tổng mức giảm năm nay lên 75 điểm cơ bản, sẽ là yếu tố giúp hạ nhiệt áp lực tỉ giá USD/VND đến cuối năm. Ngoài ra, nguồn cung USD trong nước được kỳ vọng sẽ dồi dào hơn trong quý 4 khi đây là mùa cao điểm xuất khẩu và lượng kiều hối gửi về Việt Nam thường tăng mạnh vào dịp cuối năm.