Tỉ giá USD/VND 'nổi sóng' trên thị trường chợ đen nhưng chưa đáng lo

​(PLO)- Trong khi tỉ giá USD/VND trên thị trường chính thức dao động nhẹ, diễn biến trên thị trường tự do lại hoàn toàn trái ngược khi đồng bạc xanh liên tục leo dốc.

Ngày 24-11, tỉ giá trung tâm của VND so với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.144 đồng, tăng 8 đồng so với cuối tuần trước. Tính từ đầu tháng 11 đến nay, tỉ giá trung tâm tăng thêm 51 đồng.

Giá USD chợ đen "nhảy múa"

​Cùng chiều, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đi lên. Đơn cử, Vietcombank điều chỉnh tăng thêm 9 đồng ở cả hai chiều so với đóng cửa cuối tuần qua, nâng giá mua bán USD lần lượt ở mức 26.151 - 26.401 đồng/USD. Trong khi đó, Eximbank lại giảm tới 20 đồng ở chiều mua và tăng thêm 9 đồng ở chiều bán, niêm yết ở mức 26.140 - 26.401 đồng/USD.

​Trên thị trường tự do, giá USD tăng mạnh trở lại. Hiện mỗi đồng bạc xanh đang giao dịch quanh ngưỡng 27.782 - 27.932 đồng/USD, tăng khoảng 150 đồng trong 2 ngày gần đây.

​Giá USD trên thị trường quốc tế vẫn duy trì ở ngưỡng cao nhất trong khoảng 4 tháng qua, khi chỉ số USD-Index đạt 100,12 điểm. Đồng bạc xanh phục hồi sau khi dữ liệu việc làm tháng 9 của Mỹ được công bố khá mạnh mẽ. Điều đó đã làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất tại cuộc họp sẽ diễn ra vào tháng 12.

Áp lực tỉ giá USD/VND sẽ giảm dần trong thời gian tới nhờ hàng loạt yếu tố như kiều hối, vốn FDI, xuất khẩu tăng. Ảnh minh họa

Áp lực lên tỉ giá USD/VND hiện nay chủ yếu xuất hiện trên thị trường tự do và mang tính tâm lý nhiều hơn là hệ quả của các yếu tố vĩ mô nền tảng. Diễn biến này phản ánh trạng thái phòng thủ gia tăng của một bộ phận nhà đầu tư và người dân trong bối cảnh giá vàng duy trì ở vùng cao, cùng với các bất định về địa chính trị.

​Ngân hàng dự báo thận trọng về tỉ giá

Trong báo cáo cập nhật thị trường tiền tệ, Techcombank tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng nhưng có kiểm soát đối với triển vọng tỉ giá USD/VND. Ngân hàng này cho rằng mặt bằng tỉ giá nhiều khả năng sẽ hạ nhiệt vào cuối năm nhờ hai lực đỡ đáng kể: Dòng kiều hối duy trì ở mức cao và chênh lệch lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giữa VND - USD vẫn ở vùng hợp lý.

​Về trung hạn, Techcombank dự báo tỉ giá USD/VND bình quân năm 2025 sẽ tăng khoảng 3,5%. Sang năm 2026, đà tăng được kỳ vọng chậm lại, chỉ dao động trong khoảng 2 - 2,5%, phản ánh sự cân bằng giữa các yếu tố gây áp lực và các lực hỗ trợ từ trong nước lẫn quốc tế.

​Ở chiều gây sức ép, Techcombank chỉ ra ba yếu tố chính.

Thứ nhất, thặng dư thương mại và nguồn thu xuất khẩu hiện tập trung chủ yếu vào khu vực doanh nghiệp FDI, trong khi doanh nghiệp nội địa chưa phục hồi rõ nét. Điều này khiến thặng dư cán cân hàng hóa chưa chắc đã chuyển hóa thành cán cân vãng lai dồi dào.

Thứ hai, việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và triển khai hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn trong năm tới sẽ kéo theo nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị tăng mạnh, làm gia tăng cầu ngoại tệ.

Thứ ba, dòng vốn ngoại tệ tiếp tục chịu áp lực khi thị trường có thể phải thực hiện một phần các hợp đồng bán kỳ hạn quy mô khoảng 4,5 tỉ USD trong năm 2025.

​Ở chiều ngược lại, các yếu tố hỗ trợ tỉ giá đến nhiều hơn từ bối cảnh bên ngoài. Sự suy yếu dần của đồng USD trên thị trường quốc tế, cùng kỳ vọng Fed bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất sẽ góp phần nới rộng chênh lệch lãi suất có lợi cho VND.

​Bên cạnh đó, triển vọng từ các dự án thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại Đà Nẵng và TP.HCM, cùng kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán được đánh giá có thể tạo lực hút đáng kể đối với dòng vốn ngoại.

​Đáng chú ý, việc điều chỉnh cơ chế quản lý thị trường vàng theo Nghị định 232/2025 cũng được kỳ vọng sẽ góp phần thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, qua đó làm giảm động cơ dịch chuyển dòng tiền sang kênh vàng, gián tiếp hỗ trợ ổn định tỉ giá.

​Nhìn chung, áp lực mất giá của đồng VND sẽ có xu hướng suy giảm dần trong những năm tới, khi các yếu tố mang tính cấu trúc từng bước được cải thiện và dư địa điều hành vĩ mô ngày càng linh hoạt hơn.