Đâu là điểm tựa giúp ổn định tỉ giá USD/VND? 25/10/2025 06:57

(PLO)- Giá USD hạ nhiệt trên cả thị trường trong nước lẫn quốc tế trong bối cảnh kỳ vọng FED sớm hạ lãi suất. Dòng kiều hối và vốn FDI tiếp tục là điểm tựa kép giúp giữ ổn định tỉ giá VND/USD.

Ngày 24-10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giữ nguyên tỉ giá trung tâm VND/USD ở mức 25.098 đồng, không đổi so với hôm qua và đã giảm 200 đồng so với mức đỉnh ngày 22-8.

Đôla Mỹ trên thị trường chính thức hạ nhiệt

Giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đi ngang, đơn cử như Vietcombank niêm yết 26.122 - 26.352 đồng/USD hay Eximbank duy trì 26.110 - 26.352 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh vẫn neo ở vùng cao kỷ lục, mua vào 27.410 đồng và bán ra 27.540 đồng/USD; tăng thêm khoảng 100 đồng chỉ trong một ngày. Như vậy, giá bán USD trên thị trường chợ đen hiện đang đắt hơn ngân hàng tới gần 1.200 đồng, mức chênh lệch chưa từng có.

Ở thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index nhích nhẹ 0,12% lên 99,05 điểm nhưng đây là mức thấp nhất kể từ tháng 9-2022.

Mới đây, ngày 22-10, NHNN tiếp tục bán ngoại tệ thông qua hợp đồng kỳ hạn có hủy ngang 180 ngày và là lần thứ ba thực hiện giải pháp này chỉ trong hai tháng trở lại đây. Hai đợt trước lần lượt diễn ra ngày 25-26/8 và 1/10, cùng mức giá bán 26.550 đồng/USD.

Theo bộ phận nghiên cứu thị trường tài chính ACB, khối lượng giao dịch ước đạt 1,5 tỉ USD, tương tự hai đợt trước. Biện pháp này được đánh giá là thiết lập “vùng chặn cứng” cho tỉ giá liên ngân hàng quanh mức 26.550 VND/USD, qua đó xóa bỏ kỳ vọng về việc nhà điều hành nới trần tỉ giá.

Nhờ đó, tỉ giá trung tâm của VND so với USD liên tục hạ nhiệt từ tháng 9 đến nay, giảm tổng cộng 200 đồng so với mức trần vào cuối tháng 8. Dù vậy, giá USD tại ngân hàng vẫn giao dịch ở mức trần và tăng khoảng 3,5% so với đầu năm trong khi đồng bạc xanh trên thế giới giảm hơn 10% so với rổ tiền tệ.

ACB dự báo xu hướng hạ nhiệt của USD trong nước sẽ rõ nét hơn sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào giữa tuần tới.

Ngân hàng Nhà nước vừa có lần thứ ba thực hiện giải pháp bán ngoại tệ thông qua hợp đồng kỳ hạn nhằm ổn định thị trường ngoại hối.

Kiều hối gần 8 tỉ USD, điểm sáng cuối năm

Theo bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 2, trong 9 tháng năm 2025, TP.HCM đã thu hút 7,969 tỉ USD kiều hối, tăng 6,25% so với cùng kỳ. Riêng quý 3 đạt 2,737 tỉ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, dù giảm nhẹ so với quý trước.

Bà Liên cho biết, phần lớn kiều hối vẫn chuyển qua các tổ chức tín dụng tại TP.HCM, còn các khu vực mới sáp nhập như Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) chỉ chiếm khoảng 2% tổng lượng kiều hối.

“Quý 4 hằng năm luôn là mùa cao điểm khi kiều bào về nước dịp Tết. Với xu hướng này, tổng lượng kiều hối năm 2025 nhiều khả năng sẽ vượt 2024", bà Liên dự báo.

Cùng với kiều hối, dòng vốn FDI cũng là “bệ đỡ” quan trọng. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến 30-9, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 28,54 tỉ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện đạt 18,8 tỉ USD, tăng 8,5% và là mức cao nhất trong 9 tháng của 5 năm gần đây.

Thặng dư thương mại thu hẹp, áp lực tỉ giá trở lại

Trái ngược với dòng vốn ngoại tích cực, thặng dư thương mại hàng hóa tháng 9 chỉ đạt 2,85 tỉ USD, giảm 23,4% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng, thặng dư giảm 20,4% so với cùng kỳ 2024.

Các chuyên gia cảnh báo, thặng dư thương mại thu hẹp có thể tạo áp lực lên tỉ giá và cán cân thanh toán trong quý IV, giai đoạn nhu cầu ngoại tệ nhập khẩu tăng mạnh.

Chuyên gia kinh tế Dương Anh Vũ cho rằng, biến động tỉ giá VND/USD chịu tác động của ba yếu tố chính: Lãi suất so sánh giữa VND và USD, cán cân thanh toán tổng thể và chu kỳ chi trả và thanh toán cuối năm.

Về lãi suất, chênh lệch giữa VND và USD đã đảo chiều dương, từ -2,7% cuối tháng 8 lên 0,6% cuối tháng 9 giúp hỗ trợ đồng nội tệ.

Tuy nhiên, theo ông Vũ, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhiều khả năng sẽ chỉ hạ lãi suất ở mức hạn chế, khoảng 0,25 điểm phần trăm mỗi lần trong hai cuộc họp cuối năm, do vẫn thận trọng với nguy cơ lạm phát.

“Việt Nam cần duy trì mặt bằng lãi suất thấp để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng 8%, nên chưa thể nói VND sẽ mạnh lên đáng kể so với USD", ông Vũ nhận định.

Theo giới phân tích, tỉ giá liên ngân hàng có thể dao động quanh 26.400 – 26.450 đồng/USD, còn tỉ giá tự do ở mức 26.800 - 26.850 đồng/USD trong hai tháng cuối 2025. Sang đầu năm 2026, áp lực tăng tỉ giá có thể quay trở lại nếu các yếu tố hỗ trợ như kiều hối và FDI suy giảm.