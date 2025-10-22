Thành lập sàn giao dịch vàng có ảnh hưởng đến tỉ giá? 22/10/2025 07:06

(PLO)- Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, việc thành lập sàn giao dịch vàng là tất yếu nếu Việt Nam đặt mục tiêu hướng đến xây dựng trung tâm tài chính quốc tế...

Cập nhật vào đầu giờ chiều qua tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC đang giao dịch ở mức 152,90 – 153,90 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Chuyên gia cho rằng giá vàng trong nước sẽ diễn biến sát giá thế giới khi sàn giao dịch vàng vận hành trơn tru. Ảnh: Discovery Alert

Ở mức hiện tại, giá vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn so với giá thế giới quy đổi 14,9 triệu đồng/lượng.

Thành lập sàn giao dịch vàng có thể giúp hỗ trợ cho điều hành tỉ giá

Trong bối cảnh này, không ít chuyên gia cho rằng đề xuất thành lập sàn giao dịch vàng vật chất quốc gia, nơi giao dịch được kiểm soát, giám sát và chuẩn hóa, được xem là một hướng đi cần thiết, phù hợp với xu thế quốc tế.

Việc thành lập sàn giao dịch vàng cũng được cho là sẽ giúp giảm chênh lệch giá vàng thế giới – trong nước, ngoài ra cũng có thể giúp tạo những tiền đề quan trọng cho việc hướng đến phát triển TP.HCM thành trung tâm tài chính quốc tế.

Trước những băn khoăn về việc thành lập sàn giao dịch vàng có thể ảnh hưởng đến tỉ giá đồng USD không, các chuyên gia đã có những chia sẻ với PLO.

Theo ông Phạm Đức Anh - Tiến sỹ ngành Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Học viện Ngân hàng Hà Nội, việc nhập khẩu vàng để phục vụ sàn giao dịch đúng là có thể tạo áp lực lên tỉ giá, do nhu cầu ngoại tệ tăng. Tuy nhiên, rủi ro này hoàn toàn có thể được kiểm soát với các biện pháp hợp lý.

Thứ nhất, cần triển khai nhập khẩu vàng một cách có kiểm soát, chỉ cấp phép cho một số doanh nghiệp uy tín với khối lượng phù hợp, tránh gây áp lực đột ngột lên thị trường ngoại hối. Thực tế năm 2022, Việt Nam đã nhập 43 tấn vàng mà tỉ giá vẫn ổn định, cho thấy điều này khả thi.

Thứ hai, Việt Nam hiện có lượng dự trữ ngoại hối khá tốt, đủ để hỗ trợ nhập khẩu vàng mà không làm xáo trộn thị trường tiền tệ.

Thứ ba, các doanh nghiệp nhập khẩu nên sử dụng các công cụ tài chính như hợp đồng tương lai ngoại tệ để cố định tỉ giá, từ đó giảm thiểu rủi ro biến động.

Cuối cùng, cần khuyến khích người dân tham gia các kênh đầu tư thay thế như trái phiếu doanh nghiệp hay quỹ ETF, giúp giảm nhu cầu mua vàng và từ đó giảm áp lực nhập khẩu.

Quan trọng là các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ và công khai kế hoạch nhập khẩu để ổn định tâm lý thị trường, đảm bảo tỉ giá được kiểm soát hiệu quả.

Còn theo ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của Công ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam, vấn đề của thị trường vàng tại Việt Nam hiện tại chính là nhu cầu quá cao so với nguồn cung. Việc thành lập sàn vàng sẽ giúp giải quyết hai mục đích: tăng thêm nguồn cung vàng đáp ứng cho thị trường và đưa giá vàng trong nước sát hơn với giá vàng thế giới.

Khi nguồn cung vàng trong nước ổn định hơn, người dân tự nhiên sẽ bớt nhu cầu sở hữu vàng, giảm đáng kể tình trạng đầu cơ vàng, nhờ vậy có thể hỗ trợ ngược lại cho vấn đề điều hành tỉ giá.

Trả lời PLO, TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng nhu cầu nhập khẩu vàng của Việt Nam mỗi năm chỉ khoảng 3 - 4 tỉ USD, trong khi lượng ngoại tệ dùng để nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ như cigar, rượu ngoại hay mỹ phẩm cũng lên tới hàng tỉ USD.

Ông Nghĩa nhấn mạnh mỗi năm Việt Nam chỉ cần nhập khẩu 3-4 tỉ USD vàng, nhưng nhiều người đã lo "chảy máu ngoại tệ", trong khi nhập khẩu rượu ngoại, xì gà, thuốc lá ngoại tới 8 tỉ USD/năm lại.

Trong bối cảnh lạm phát thấp, kinh tế ổn định, người dân sẽ bán vàng ra, khi đó không cần phải lo lắng về việc người dân găm giữ vàng. Người dân nắm giữ hay không nắm giữ vàng là do niềm tin chứ không phải do người dân tham nắm giữ vàng. Vàng không phải “tội đồ” của tỉ giá hối đoái, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Theo thống kê của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), lượng vàng nhập khẩu đáp ứng nhu cầu nội địa của Việt Nam chỉ khoảng 50 tấn mỗi năm, tương đương 2,5 đến 3 tỉ USD.

Địa phương nào phù hợp để thí điểm sàn giao dịch vàng đầu tiên?

Liên quan đến việc thành lập sàn giao dịch vàng ở địa phương nào, PGS.TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu giá (Bộ Tài chính)- cho rằng TP.HCM hội tụ đủ các yếu tố cần thiết để là nơi đầu tiên thành lập sàn giao dịch vàng.

“Là đầu mối tài chính, TP.HCM có lợi thế hạ tầng CNTT, mạng lưới ngân hàng – kho quỹ – logistics, nguồn nhân lực tài chính – kiểm toán – pháp chế”- ông Long phân tích.

Còn theo chuyên gia kinh tế TS Đinh Thế Hiển, thị trường vàng Việt Nam gần đây đang bộc lộ dấu hiệu đầu cơ mạnh khi giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh, trong khi nguồn cung trong nước lại khan hiếm.

Ông Hiển khẳng định việc triển khai sàn giao dịch vàng và cho phép nhập khẩu vàng sẽ giúp tăng nguồn cung, qua đó giảm tâm lý đầu cơ và hạ nhiệt thị trường.

Cũng theo ông Hiển, việc thành lập sàn vàng là xu hướng tất yếu nếu Việt Nam muốn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM. Một trung tâm tài chính hiện đại phải có đầy đủ các cấu phần như thị trường chứng khoán (gồm cổ phiếu, trái phiếu), thị trường hàng hóa (dầu, cà phê, nông sản…), trong đó vàng là mặt hàng quan trọng mang tính chuẩn hóa quốc tế.