Nghiên cứu thành lập Sàn giao dịch vàng: Bước đi chiến lược quản lý vĩ mô thị trường vàng 15/10/2025 17:49

​(PLO)- Ngày 15-10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức tọa đàm về việc nghiên cứu triển khai Sàn Giao dịch vàng tại Việt Nam.

​Sự kiện nhằm cung cấp thông tin, trao đổi ý kiến và tham vấn chính sách về mô hình sàn giao dịch vàng. Đây là bước đi quan trọng để hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế vận hành cho Sàn Giao dịch vàng.

​Việc triển khai thí điểm sẽ được thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, có lộ trình, an toàn và hiệu quả, góp phần ổn định thị trường vàng cũng như kinh tế vĩ mô.

Toàn cảnh Tọa đàm về việc nghiên cứu thành lập Sàn Giao dịch vàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước tổ chức ngày 15-10-2025.

​Phát biểu tại tọa đàm, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh trong nhiều năm qua, thị trường vàng Việt Nam đã trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau.

Kể từ khi ban hành Nghị định 24/2012, hoạt động quản lý thị trường vàng đã từng bước đi vào khuôn khổ. Việc này góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và củng cố niềm tin của người dân đối với đồng Việt Nam.

​Gần đây, NHNN đã ban hành Nghị định số 232/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Đồng thời, NHNN cũng ban hành Thông tư số 34/2025 hướng dẫn thực hiện. Hai văn bản này là cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý việc nhập khẩu, sản xuất, mua bán vàng trong nước, tạo nền tảng cho việc nghiên cứu mô hình sàn giao dịch vàng tập trung.

​Trên cơ sở đó, việc nghiên cứu thành lập Sàn Giao dịch vàng là một chính sách đồng bộ. Mục tiêu là hoàn thiện thể chế và cơ sở hạ tầng thị trường, khơi thông nguồn vàng trong dân, minh bạch hóa giao dịch. Sàn cũng nhằm hạn chế giao dịch tự do ngoài kiểm soát và tăng cường vai trò quản lý của nhà nước.

​"Bên cạnh đó, việc thành lập và hoạt động của Sàn Giao dịch vàng sẽ góp phần cung cấp thêm dữ liệu minh bạch cho công tác phân tích, dự báo và hoạch định chính sách. Dữ liệu từ sàn giao dịch vàng khi được kết nối và xử lý kịp thời sẽ trở thành một kênh thông tin bổ sung hữu ích hỗ trợ công tác hoạch định chính sách", ông Dũng khẳng định.

​Tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp đều thống nhất việc hình thành Sàn Giao dịch vàng là bước đi chiến lược trong quản lý vĩ mô. Việc này sẽ góp phần ổn định thị trường vàng, tạo niềm tin để người dân đưa vàng vào lưu thông. Từ đó, nguồn lực này được kỳ vọng chuyển hóa thành vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.

​Đây là bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình định hình một thị trường vàng hiện đại, minh bạch và được quản lý tập trung, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn mới.