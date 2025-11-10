Tỉ giá đang tác động lên tài sản hấp dẫn này ra sao? 10/11/2025 16:44

Phiên giao dịch hôm nay (10-11) thị trường chứng khoán chứng kiến cú lao dốc mạnh và không thể giữ được mốc 1.600 điểm.

Trong phiên hôm nay, dù có thời điểm VN Index đã leo lên 1.609 điểm nhưng lực bán tháo mạnh, lực cầu không đủ đỡ khiến chứng khoán lao dốc mạnh về cuối phiên.

Các cổ phiếu trụ như ngân hàng, bất động sản đều rớt điểm khiến thị trường rơi vào xu hướng giảm điểm không phanh.

Ngoài ra, dòng tiền vào chứng khoán đang có xu hướng giảm. Phiên hôm nay, giá trị thanh khoản chỉ còn 21.000 tỉ đồng, một mức giảm mạnh nếu so bình quân hơn 30.000 tỉ đồng/phiên trong tháng 10 vừa qua.

Theo giới phân tích, giai đoạn thị trường chứng khoán điều chỉnh mạnh gần đây cho thấy một vấn đề lớn đang gây áp lực lên thị trường Việt Nam. Đó là sự khan hiếm và thiếu hụt dòng tiền mới. Nguyên nhân của tình trạng này không chỉ nằm ở bản thân thị trường chứng khoán mà còn xuất phát từ những yếu tố vĩ mô liên quan đến tiền tệ.

Vấn đề tỉ giá đã tạo ra một áp lực lớn lên chính sách tiền tệ trong nước. Khi USD tăng giá so với tiền đồng khiến tỉ giá chịu áp lực. Để ổn định tỉ giá, Ngân hàng Nhà nước phải sử dụng các biện pháp như bán ngoại tệ và phát hành tín phiếu, dẫn đến việc lãi suất liên ngân hàng tăng lên.

Để duy trì nguồn vốn, các ngân hàng thương mại buộc phải tăng lãi suất huy động ở mức hợp lý, điều này dẫn đến xu hướng lãi suất cho vay. Sự tăng trưởng của lãi suất cho vay sẽ làm tăng chi phí hoạt động của các doanh nghiệp, giảm hấp dẫn của kênh đầu tư chứng khoán so với kênh gửi tiết kiệm.

Kết phiên, VN Index mất gần 19 điểm, rớt xuống 1.580 điểm.