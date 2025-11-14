Giá đôla Mỹ 'chợ đen' bất ngờ rơi nhanh 14/11/2025 16:34

(PLO)- Giá đôla Mỹ trên thị trường tự do lao dốc mạnh, kéo khoảng cách chênh lệch với thị trường chính thức xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần.

Đến khoảng 15h ngày 14-11, giá đôla Mỹ trên thị trường tự do giảm sâu, xuống mức thấp nhất trong vài tuần gần đây. Từ đỉnh 28.090 đồng/USD lập vào ngày 10-11, đồng bạc xanh đã “bốc hơi” khoảng 460 đồng chỉ sau 4 ngày gần đây, hiện giao dịch quanh ngưỡng 27.500 - 27.630 đồng/USD.

Trên thị trường chính thức, Ngân hàng Nhà nước cũng điều chỉnh nhẹ tỉ giá trung tâm, giảm 3 đồng xuống 25.122 đồng/USD.

Giá USD chợ đen rơi nhanh, trong khi giá đôla Mỹ trên thị trường chính thức duy trì sự ổn định. Ảnh minh họa

Các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm giá bán USD thêm 3 đồng, nhưng ở chiều mua vào, mỗi ngân hàng lại một chiến lược riêng.

Vietcombank niêm yết mua bán ở mức 26.128 - 26.378 đồng/USD, tăng 17 đồng ở chiều mua nhưng bán ra chỉ nhích nhẹ 3 đồng. Eximbank giữ nguyên giá mua 26.140 đồng/USD và bán ra chặt ở mức trần, trong khi ACB niêm yết mua 26.150 đồng/USD, bán ra tương tự các ngân hàng khác…

Hiện chênh lệch giá mua bán tại các ngân hàng dao động 230 - 250 đồng/USD, trong khi khoảng cách giữa thị trường tự do và chính thức rút ngắn đáng kể, từ 1.500 đồng xuống còn khoảng 1.250 đồng/USD giúp giảm bớt áp lực và căng thẳng trên thị trường ngoại tệ.

Chỉ số USD - Index đo sức mạnh của đồng USD nhích nhẹ 0,04 điểm, lên 99,22 điểm, nhưng đây là vùng giá thấp nhất kể từ cuối tháng 10. Áp lực giảm chủ yếu xuất phát từ tâm lý sợ rủi ro trở lại trên các thị trường tài chính toàn cầu, đi kèm với sự bất định gia tăng về hướng đi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các quyết định lãi suất sắp tới, khiến đồng bạc xanh đứng trước nguy cơ mất giá ngắn hạn so với nhiều đồng tiền chủ chốt.