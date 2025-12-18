Bạc tăng sốc 150%, vàng miếng SJC chỉ còn là ‘bóng’ phía sau 18/12/2025 08:36

(PLO)- Từ đầu năm đến nay, giá vàng trong nước tăng khoảng 85%, trong khi bạc tăng tới trên 150% giá trị chỉ sau 9 tháng trong bối cảnh giá kim loại quý quốc tế liên tục lập kỷ lục.

Ngay đầu phiên giao dịch ngày 18-12, giá vàng và bạc thế giới đồng loạt bứt phá mạnh. Dòng tiền trú ẩn an toàn quay trở lại trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và bất ổn vĩ mô gia tăng.

Kim loại quý bứt tốc trên cả hai thị trường

Giá vàng giao ngay tại thị trường quốc tế bật lên quanh mốc 4.338 USD/ounce, tăng thêm 30 USD/ounce so với phiên trước. Dù chưa quay lại đỉnh cũ nhưng đây là mức giá cao nhất 8 tuần qua. Bạc gây sốc hơn khi vượt ngưỡng 66,36 USD/ounce và xác lập đỉnh lịch sử mới.

Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng tương đương khoảng 138 triệu đồng/lượng. Bạc ở mức khoảng 2,1 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan.

Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 19 triệu đồng. Ảnh: T.L

Đáng chú ý, tốc độ tăng của vàng và bạc tại thị trường trong nước vượt trội so với diễn biến quốc tế. Chốt phiên chiều qua, giá vàng miếng được giao dịch quanh ngưỡng 154,2 - 156,2 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng trong phiên và thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với kỷ lục cũ.

Thị trường bạc trong nước tiếp tục duy trì đà tăng sốc. Công ty Sacombank-SBJ ghi nhận tới 22 lần điều chỉnh tăng giá trong ngày. Tính từ đầu đến cuối phiên hôm qua, giá bạc tăng 2,32 triệu đồng/kg. So với cuối tuần trước, mức tăng lên tới gần 3 triệu đồng/kg.

Từ đầu năm, vàng miếng SJC trong nước đã tăng khoảng 85% giá trị. Riêng với bạc, dù bắt đầu xu hướng tăng từ tháng 3 nhưng trong hơn 9 tháng qua, giá kim loại này đã tăng trên 150%. Cụ thể, giá bạc tăng từ dưới 1 triệu đồng/lượng lên hơn 2,53 triệu đồng/lượng, tương ứng từ 25,5 triệu đồng/kg lên 67,6 triệu đồng/kg. Đây là mức tăng hiếm thấy trên thị trường kim loại quý.

Trên thị trường thế giới, giá vàng ghi nhận cú tăng mạnh nhất kể từ cú sốc dầu mỏ năm 1979 với mức tăng gấp đôi chỉ trong hai năm. Giá bạc ngoại dù nhập cuộc muộn hơn nhưng đến nay cũng tăng gần 130% từ đầu năm. Diễn biến này phản ánh nguồn cung thắt chặt cùng lực cầu bền bỉ từ nhà đầu tư cá nhân và khu vực công nghiệp.

Chỉ trong vòng 9 tháng trở lại đây, mỗi lượng bạc đã tăng khoảng 150% giá trị. Ảnh: Minh Hoàng

Vì sao các “ông lớn” đặt cược vàng vượt 5.000 USD/ounce?

Trong điều kiện thông thường, nhịp tăng mạnh của vàng và bạc có thể được xem là tín hiệu cảnh báo rủi ro điều chỉnh. Tuy nhiên, chu kỳ này được dẫn dắt bởi các yếu tố cơ bản như lạm phát dai dẳng, dòng tiền trú ẩn và căng thẳng địa chính trị lan rộng.

Nhiều tổ chức lớn như JP Morgan, Bank of America và Metals Focus đồng loạt nâng dự báo, cho rằng giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Đà tăng hiện tại được củng cố bởi lực cầu chưa từng có. Giá vàng giao ngay đã lập đỉnh lịch sử 4.381 USD/ounce trong tháng 10, sau khi vượt mốc 3.000 USD chỉ từ tháng 3. Ngoài các ngân hàng trung ương, thị trường còn chứng kiến sự tham gia của Tether - nhà phát hành tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Theo ông Michael Widmer, chiến lược gia của Bank of America, động lực mua vàng đến từ nhu cầu đa dạng hóa danh mục trong bối cảnh thâm hụt ngân sách Mỹ kéo dài và chính sách nới lỏng tiền tệ của Fed.

Giới phân tích cho rằng xu hướng giảm phụ thuộc vào tài sản định giá bằng USD của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là động lực then chốt cho giá vàng. Ông Gregory Shearer, Trưởng bộ phận chiến lược tại JP Morgan nhận định, mặt bằng giá hiện nay cao hơn đáng kể nhờ nhu cầu ổn định từ các ngân hàng trung ương.

JP Morgan ước tính để giá vàng ổn định, tổng nhu cầu đầu tư và mua ròng của ngân hàng trung ương cần đạt khoảng 350 tấn mỗi quý. Sang năm 2026, con số này có thể tăng lên trung bình 585 tấn/quý.

Về dự báo giá, Morgan Stanley kỳ vọng vàng đạt 4.500 USD/ounce vào giữa năm 2026. JP Morgan dự báo giá vàng trung bình vượt 4.600 USD/ounce trong quý 2-2026 và có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào quý 4-2026.