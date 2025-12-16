Giá bạc 'nhảy múa', liên tục lập đỉnh: Đã đến lúc chốt lời? 16/12/2025 08:34

(PLO)- Giá bạc thế giới rung lắc sau khi lập đỉnh lịch sử trong khi thị trường trong nước lại liên tục lập kỷ lục mới.

Sau khi vươn lên mức cao nhất mọi thời đại vào cuối tuần trước, giá bạc chịu áp lực giảm khi hoạt động chốt lời của nhà đầu tư diễn ra mạnh mẽ.

Giá bạc trong nước liên tục lập kỷ lục

Cụ thể, giá bạc sau khi bật lên mức kỷ lục mới tại 64,64 USD/ounce đã rơi khoảng 3% xuống còn 61,7 USD/ounce. Tuy nhiên, lực mua của nhà đầu tư đã khiến kim loại quý màu xám nhanh chóng đảo chiều.

Lúc 7h sáng ngày 16-12 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay dao động quanh mức 63,88 USD/ounce, tương đương khoảng 2 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí.

Tại thị trường trong nước, giá bạc xác lập kỷ lục mới, khi mỗi kg bạc tại Sacombank-SBJ mở cửa phiên giao dịch niêm yết giá mua - bán ở mức 63,52 - 65,09 triệu đồng/kg, đi ngang so với cuối ngày hôm qua và tăng 240.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Đáng chú ý, cùng là bạc thỏi 999 nhưng giá bán mỗi kg bạc tại Sacombank-SBJ đang rẻ hơn của Phú Quý tới 880.000 đồng/kg. Với mỗi người mua từ 10kg trở lên, đã lời ngay 8,8 triệu đồng. Cuối chiều qua, Phú Quý đóng cửa phiên giao dịch ở mức 63,94 - 65,92 triệu đồng/kg (mua - bán).

Nguồn cung bạc trong nước vẫn ở trạng thái khan hiếm, người mua tùy khối lượng có thể phải chờ từ ít nhất 1 tháng mới được giao hàng.

Khách hàng mua bạc tại Công ty Sacombank-SJB. Ảnh: Minh Hoàng

Lực đỡ cho giá bạc đến từ đâu?

Lý giải về nhịp điều chỉnh vừa qua của bạc, ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, cho rằng áp lực giảm đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Đó là đồng USD phục hồi, giá tăng quá nhanh trong thời gian ngắn và tâm lý chốt lời ngắn hạn.

Giá kim loại màu xám đã tăng rất mạnh chỉ trong một thời gian ngắn. Khi đồng USD mạnh lên, nhà đầu tư có xu hướng chốt lời cũng góp phần tạo áp lực điều chỉnh lên thị trường. Ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities

Giá bạc vẫn tăng gần 5% trong tuần trước và tăng hơn 112% so với đầu năm. Nguyên nhân nhờ các yếu tố nền tảng như nguồn cung thắt chặt, nhu cầu công nghiệp ổn định. Ngoài ra, bạc cũng được Mỹ đưa vào danh sách khoáng sản thiết yếu.

Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, bạc đang được nâng đỡ bởi nhu cầu công nghiệp bền vững. Thị trường tiếp tục khan hiếm trong bối cảnh lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Làn sóng đầu cơ từ nhà đầu tư cá nhân đã thúc đẩy dòng tiền mạnh mẽ chảy vào các quỹ ETF bạc.

Cùng quan điểm, bà Michele Schneider, Chiến lược gia trưởng thị trường tại MarketGauge, cho rằng rủi ro thiếu hụt nguồn cung bạc ngày càng rõ nét, trong khi nhu cầu vẫn trên đà tăng. Xét trong tương quan lịch sử với vàng, dù giá đã vượt 64 USD/ounce, bạc vẫn chưa được định giá đúng.

Ngoài vai trò kim loại quý, bạc đang nổi lên như nguyên liệu công nghiệp then chốt trong tiến trình điện khí hóa. Các tập đoàn công nghệ được dự báo sẽ chi tới 700 tỉ USD để xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Chiến lược này khó có thể triển khai hiệu quả nếu thiếu bạc.

Ở góc độ chính sách tiền tệ, Fed vừa thực hiện lần cắt giảm lãi suất thứ ba và cũng là lần cuối trong năm, song vẫn giữ lập trường thận trọng. Thị trường hiện kỳ vọng Fed có thể tiếp tục hai đợt giảm lãi suất trong năm tới.

Theo bà Schneider, nếu lạm phát duy trì áp lực, lợi suất thực sẽ suy giảm, kéo theo sức ép lên đồng USD. Điều này tiếp tục củng cố vai trò của bạc và vàng như những tài sản phòng vệ trong trung và dài hạn.

Nhìn về trung và dài hạn, triển vọng cơ bản của bạc vẫn được đánh giá tích cực khi nhu cầu công nghiệp tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, một số tổ chức bắt đầu phát tín hiệu thận trọng. Họ cho rằng giá bạc đã tăng quá nhanh trong ngắn hạn, đối mặt rủi ro điều chỉnh kỹ thuật.