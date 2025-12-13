Kích hoạt gói tín dụng ưu đãi 500.000 tỉ đồng 13/12/2025 08:02

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành hướng dẫn triển khai chương trình tín dụng ưu đãi 500.000 tỉ đồng, với lãi suất thấp hơn 1 - 1,5%/năm dành cho các dự án hạ tầng điện, giao thông và công nghệ số.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 77 và 366, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Công văn 10825/2025, hướng dẫn triển khai chương trình tín dụng dành cho các dự án hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược.

Đây là chương trình quy mô lớn với sự tham gia của 21 ngân hàng thương mại, cụ thể gồm Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MB, Techcombank, VPBank, TPbank, SHB, HDBank; ACB, SeABank; MSB; LPBank; VIB, Sacombank, Nam A Bank, Bắc Á; OCB, Eximbank, ABBank.

Theo NHNN, chương trình được triển khai theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 2025 - 2026, các ngân hàng thương mại sẽ bố trí khoảng 100.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 20% tổng quy mô của chương trình để cho vay với lãi suất ưu đãi tại các dự án hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược.

Giai đoạn 2027 - 2030, phần vốn còn lại sẽ được phân bổ theo tiến độ và nhu cầu của từng dự án, nhưng tổng quy mô không vượt quá 500.000 tỉ đồng và không vượt quá mức cam kết tham gia của từng ngân hàng.

Hiện có 21 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia chương trình cho vay ưu đãi đối với các dự án hạ tầng điện, giao thông và công nghệ số. Ảnh: T.L

Đối tượng vay là những doanh nghiệp có nhu cầu vốn dài hạn để đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia thuộc ba nhóm lĩnh vực: hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược do các Bộ cung cấp.

​Cụ thể, lĩnh vực điện theo danh mục dự án tại Công văn 9238/2025 của Bộ Công Thương. Lĩnh vực giao thông theo danh mục tại Công văn 14394/2025 của Bộ Xây dựng. Lĩnh vực công nghệ chiến lược là các dự án thuộc “Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia” tại Quyết định 1131/2025 được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận.

​NHNN yêu cầu các ngân hàng áp dụng lãi suất ưu đãi thấp hơn tối thiểu 1% - 1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng đó. Thời gian áp dụng ưu đãi tối thiểu 2 năm kể từ ngày giải ngân từng lần và không quá thời hạn vay.

​Chương trình kéo dài đến hết năm 2030 hoặc đến khi tổng doanh số cho vay đạt 500.000 tỉ đồng, tùy điều kiện nào đến trước. Các khoản giải ngân sau ngày 31-12-2030 hoặc khi hết hạn mức của ngân hàng tham gia sẽ không còn được áp dụng ưu đãi.

​Sau thời gian ưu đãi, lãi suất sẽ do ngân hàng và khách hàng tự thỏa thuận theo quy định pháp luật. Trường hợp khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, ngân hàng sẽ chấm dứt ưu đãi và thu hồi toàn bộ phần lãi suất được ưu đãi kể từ khi giải ngân.

​Nguyên tắc triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục tiêu và đối tượng. Khách hàng phải đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của ngân hàng thương mại.

​Ngân hàng tự thẩm định và chịu trách nhiệm cho vay. Nguồn vốn cho vay được sử dụng từ vốn tự huy động của các ngân hàng thương mại. Các ngân hàng có trách nhiệm xem xét, thẩm định, quyết định cho vay, phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro theo quy định.

​Để thực hiện chương trình, NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại tham gia khẩn trương ban hành hướng dẫn và triển khai thống nhất trên toàn hệ thống. NHNN cũng khuyến khích các ngân hàng xem xét miễn, giảm phí dịch vụ cho khách hàng thuộc chương trình.

​Đồng thời, NHNN giao các đơn vị chức năng theo dõi tình hình giải ngân, tổng hợp vướng mắc và thanh tra, giám sát việc cho vay. NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phối hợp với địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm dòng vốn hỗ trợ doanh nghiệp đúng theo chỉ đạo của Chính phủ.