Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hỗ trợ tín dụng khẩn cho Trung Bộ 04/11/2025 19:02

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng triển khai hàng loạt giải pháp như miễn giảm lãi, phí, cơ cấu nợ nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp Trung Bộ nhanh chóng phục hồi sau bão lũ.

Chiều 4-11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông báo yêu cầu toàn hệ thống tín dụng khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khu vực Trung Bộ vượt qua hậu quả nặng nề của liên tiếp các đợt bão, mưa lũ từ tháng 7 đến tháng 10-2025.

Theo văn bản số 9651/2025 vừa ban hành, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và NHNN chi nhánh tại các Khu vực (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12) tập trung rà soát thiệt hại tại các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, 11, 12. Trên cơ sở đó, các ngân hàng phải sớm hỗ trợ chi nhánh, phòng giao dịch khôi phục hoạt động, đảm bảo dòng tiền, dịch vụ và tín dụng được duy trì thông suốt cho người dân.

Trong hơn một tuần qua, TP.Huế phải hứng chịu 3 đợt lũ lớn liên tiếp. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG

Đáng chú ý, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng đánh giá lại toàn bộ khả năng trả nợ của khách hàng bị ảnh hưởng thiên tai, làm cơ sở triển khai các biện pháp hỗ trợ theo quy định hiện hành. Các ngân hàng phải chủ động cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn hoặc giảm lãi và phí, đồng thời thiết kế các gói vay mới với lãi suất thấp hơn so với thông thường để giúp người dân và doanh nghiệp tái sản xuất.

Một trong những chỉ đạo quan trọng của Ngân hàng Nhà nước là yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất từ 0,5% - 2%/năm trong thời hạn 3 - 6 tháng đối với dư nợ hiện hữu của khách hàng bị thiệt hại bởi bão lũ ở khu vực Trung Bộ.

Đây được xem là biện pháp giảm tải tài chính, giúp người dân có thêm dư địa phục hồi sinh kế, còn doanh nghiệp có điều kiện duy trì dòng tiền và tránh rơi vào tình trạng đứt gãy sản xuất.

Song song đó, NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng thực hiện xử lý nợ theo quy định của Nghị định 55/2015 về tín dụng nông nghiệp nông thôn, cùng các nghị định sửa đổi 116/2018 và 156/2025. Điều này nhằm đảm bảo người vay trong khu vực nông nghiệp, nơi chịu thiệt hại nặng nhất được hỗ trợ tối đa trong quá trình khôi phục sinh kế.

Riêng với Ngân hàng Chính sách xã hội, NHNN yêu cầu đơn vị này triển khai đầy đủ nhiệm vụ theo Nghị quyết 347/2025 của Chính phủ, tập trung vào ổn định đời sống người dân, thúc đẩy khôi phục sản xuất và hỗ trợ an sinh tại các địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau bão số 11.

Ở cấp địa phương, NHNN chi nhánh tại các Khu vực phải chủ trì phối hợp với các sở, ngành để tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố những giải pháp hỗ trợ phù hợp thực tế. Các tổ chức tín dụng, nếu gặp vướng mắc vượt thẩm quyền, phải báo cáo kịp thời để NHNN xem xét xử lý.

Với loạt chỉ đạo mạnh và đồng bộ này, NHNN kỳ vọng hệ thống ngân hàng sẽ vào cuộc nhanh chóng, tạo lực đẩy quan trọng giúp Trung Bộ phục hồi sản xuất, ổn định đời sống người dân và giảm thiểu rủi ro nợ xấu phát sinh sau thiên tai.