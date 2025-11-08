Giá bạc bất ngờ bật tăng trở lại sau cú lao dốc mạnh, nhà đầu tư thở phào 08/11/2025 09:29

​(PLO)- Giá bạc thế giới phục hồi sau cú rơi sâu, kéo thị trường trong nước tăng trở lại. Kỳ vọng về một chu kỳ tăng giá mới dâng cao khi Mỹ vừa xếp bạc vào danh sách khoáng sản quan trọng.

Ngày 8-11, diễn biến phục hồi trên thị trường thế giới đã kéo giá bạc trong nước bật tăng trở lại sau chuỗi ngày liên tục trượt dốc. Hiện giá bạc giao ngay dao động quanh ngưỡng 48 - 49 USD/ounce.

Tại Sacombank–SBJ, bạc đang được niêm yết 1,854 triệu đồng/lượng mua vào và 1,902 triệu đồng/lượng bán ra, tương đương khoảng 50,7 triệu đồng/kg.

Bạc bật tăng, nhà đầu tư nội vẫn lỗ sâu

Trong những chuỗi phiên giảm sâu, có thời điểm mỗi lượng bạc tại đây được bán với giá 1,850 triệu đồng/lượng. So với vùng đỉnh lịch sử 2,145 triệu đồng/lượng cách đây 3 tuần, nhà đầu tư hiện chịu khoản lỗ khoảng 243.000 đồng/lượng, tức hơn 7 triệu đồng/kg. Với những người “bắt đỉnh” trên thị trường tự do, mức thiệt hại thậm chí nặng nề hơn, lên tới 12–15 triệu đồng cho mỗi kg bạc.

Giá bạc thế giới phục hồi kéo giá bạc trong nước tăng trở lại, nhưng biên độ tăng không quá mạnh. Ảnh: T.L

Giờ đây, giá bạc thế giới đã tạm ngừng rơi và có thể phục hồi dần về mốc 50 USD/ounce, giúp tâm lý nhà đầu tư trong nước phần nào bớt căng thẳng.

Điều đáng chú ý hơn là nhiều chuyên gia quốc tế lại dự báo một làn sóng tăng giá mới có thể bùng lên, nhất là sau khi bạc vừa được đưa vào Danh sách Khoáng sản Quan trọng 2025 của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Bạc nằm trong nhóm 10 khoáng sản mới được USGS bổ sung vào danh sách quan trọng, cùng với các kim loại công nghiệp then chốt như đồng, silic, rheni, chì, kali và than luyện kim, cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của kim loại này trong chiến lược an ninh nguyên liệu của Mỹ.

Dù được xếp vào nhóm kim loại quý, nhưng hiện nay có đến hơn 60% nhu cầu bạc trên thị trường được phục vụ cho các ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp. Chính lực cầu mạnh mẽ này đã đẩy thị trường vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong suốt 5 năm qua, bào mòn lượng dự trữ bạc trên các kho xuống mức thấp hiếm thấy.

Bạc vào danh sách khoáng sản quan trọng

Việc bạc được đưa vào Danh sách khoáng sản quan trọng cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang coi đây là vật liệu chiến lược cần được bảo đảm nguồn cung ổn định cho các ngành công nghiệp trọng yếu của Mỹ.

Động thái này đồng thời mở đường để kim loại quý - công nghiệp này nằm trong phạm vi điều tra theo Mục 232 của Luật Thương mại Mỹ, qua đó có thể dẫn tới ưu tiên sản xuất trong nước và thậm chí áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại mới nhằm bảo vệ an ninh kinh tế-quốc phòng.

Dù hiện nay bạc chưa chịu thuế dù thuộc nhóm kim loại quý, nhưng phần lớn lượng bạc trên thị trường lại đang nằm trong lãnh thổ Mỹ do vai trò ngày càng lớn của nó trong các ngành công nghiệp chiến lược.

Việc được điểm danh như khoáng sản quan trọng có thể khiến thị trường bạc - vốn mong manh, giờ càng trở nên phức tạp hơn khi kim loại quý tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đầu năm, kho dự trữ tại New York bất ngờ phình to khi nhà đầu tư và các ngân hàng tăng cường tích trữ vàng, phòng vệ khả năng bị áp thuế.

Ở chiều ngược lại, lượng bạc vật chất tại London liên tục sụt giảm khi nhu cầu từ Ấn Độ tăng đột biến, đẩy giá bạc lên mức kỷ lục, tăng hơn 34% trong tháng trước và khiến thị trường rơi vào trạng thái giá bạc giao ngay vượt xa cả giá hợp đồng tương lai.

Ông Matthew Piggott, Giám đốc Vàng & Bạc của Metals Focus, nhận định danh xưng mới có thể sẽ khiến thị trường bạc trải qua nhiều biến động mạnh hơn trong thời gian tới. Sự căng thẳng trên thị trường chỉ có thể hạ nhiệt khi nguồn cung bạc được cải thiện, song điều này rất khó được giải quyết trong ngắn hạn. Thị trường bạc năm nay chắc chắn vẫn thâm hụt. Sang năm tới, chúng ta cũng chưa thấy yếu tố nào chứng minh ngành công nghiệp sẽ suy yếu đủ mạnh để giảm sức tiêu thụ bạc.

Một trong những điểm then chốt là năng lượng mặt trời, lĩnh vực tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới. Khoảng 15% chi phí sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời đến từ bạc, nên chỉ cần giá bạc tăng mỗi đợt 10 USD/ounce đều gây áp lực buộc nhà sản xuất phải tối ưu vật liệu. Ở mức giá cao như hiện nay, có thể các nhà sản xuất buộc phải cân nhắc chuyển sang đồng, dù công nghệ thay thế này còn rất mới và chưa được kiểm chứng trên quy mô lớn.

Theo Piggott, kim loại bạc có thể sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mạnh trong 24 tháng tới, tùy thuộc tiến độ đổi mới công nghệ pin năng lượng mặt trời.