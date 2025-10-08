Giá vàng SJC vượt 142 triệu đồng, nhà đầu tư đổ xô sang 'săn' bạc 08/10/2025 14:34

(PLO)- Khó mua vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999, nhiều nhà đầu tư trong nước đã nhanh chóng chuyển sang đầu tư bạc.

Đầu giờ chiều 8-10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 142,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,9 triệu đồng ở cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng miếng SJC lập mốc mới

Tương tự, vàng nhẫn 9999 thương hiệu SJC cũng tăng 1,8 triệu đồng/lượng, lên mức 136,8 – 139,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tất cả các mức giá này đều là kỷ lục mới, không chỉ với vàng miếng SJC mà cả vàng nhẫn 9999, đánh dấu mức cao nhất trong lịch sử thị trường vàng trong nước.

Đáng chú ý, trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC còn bị đẩy lên mức 144,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 146,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Như vậy, nếu mua thành công một lượng vàng miếng SJC theo giá niêm yết (142,5 triệu đồng/lượng) và bán lại ra thị trường tự do, nhà đầu tư có thể thu ngay khoản chênh lệch khoảng 2 triệu đồng. Mức lợi nhuận này phản ánh rõ sức nóng và sự méo mó của thị trường vàng hiện nay.

Giá vàng miếng SJC liên tiếp lập đỉnh mới, vượt 142,5 triệu đồng/lượng. Ảnh: T.L

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tiếp tục phá vỡ kỷ lục khi tăng thêm gần 50 USD/ounce so với phiên trước, lên quanh mức 4.033 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, mức giá này tương đương khoảng 128,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Chỉ sau bốn phiên tăng liên tiếp, mỗi ounce vàng thế giới đã tăng quy đổi khoảng 5,7 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường trong nước, vàng miếng SJC cũng ghi nhận chuỗi tăng giá bốn phiên liên tiếp với tổng mức tăng khoảng 4,7 triệu đồng mỗi lượng. Diễn biến này cho thấy giá vàng trong nước vẫn có độ trễ nhất định so với nhịp tăng của thị trường thế giới.

Dự báo giá vàng sẽ còn tăng trong 2 năm tới

Việc giá vàng thế giới lập kỷ lục mới, các ngân hàng trung ương tăng cường thu gom và các quỹ ETF đổ vốn mạnh là những dấu hiệu cho thấy dòng tiền trú ẩn toàn cầu đang quay trở lại các kim loại quý, đặc biệt là vàng và bạc.

Giá vàng được dự báo sẽ còn tăng mạnh trong hai năm tới. Trong báo cáo công bố ngày 7-10, Goldman Sachs đã nâng dự báo giá vàng vào tháng 12-2026 từ 4.300 USD/ounce lên 4.900 USD/ounce. Ngân hàng đầu tư này cho rằng đà tăng của kim loại quý sẽ được hỗ trợ bởi dòng vốn từ các quỹ ETF vàng và hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương.

Từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng thế giới đã tăng hơn 52%, được thúc đẩy bởi bất ổn kinh tế, xung đột địa chính trị, kỳ vọng Fed hạ lãi suất và hoạt động mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương.

Goldman dự đoán các ngân hàng trung ương sẽ mua ròng trung bình 80 tấn vàng trong năm nay và 70 tấn trong năm sau, chủ yếu đến từ các nền kinh tế mới nổi đang đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

Giá vàng thế giới đang tiến sát 4.033 USD/ounce, tương đương khoảng 128,3 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí). Ảnh minh họa

Dữ liệu cho thấy, dự trữ vàng của Trung Quốc đã tăng lên 74,06 triệu ounce vào cuối tháng 9 (so với 74,02 triệu ounce tháng trước), tương đương 283,29 tỉ USD.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tiếp tục gia tăng dự trữ vàng trong tháng 9, đánh dấu tháng thứ 11 liên tiếp nước này mua ròng kim loại quý. Động thái này được giới phân tích xem là bước đi chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD. Đáng chú ý, PBOC từng tạm dừng mua vàng vào tháng 5-2024, sau 18 tháng mua ròng liên tục, nhưng đã quay lại thị trường từ tháng 11-2024.

Nhà đầu tư bạc lời gần 50% chỉ trong vài tháng

Cùng lúc, bạc cũng ghi nhận đà tăng bứt phá, chạm mốc cao nhất trong 14 năm, vượt 48 USD/ounce, theo báo cáo của Tập đoàn Heraeus (Đức).

Các nhà phân tích cho rằng vàng và bạc đang được thúc đẩy bởi cùng các yếu tố vĩ mô. Tuy nhiên, bạc còn có động lực riêng từ nhu cầu công nghiệp tăng mạnh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, chip bán dẫn và điện tử.

Giá bạc đã tăng 64% từ đầu năm, lên gần 50 USD/ounce – mức cao nhất trong 14 năm.

﻿Ảnh minh họa

Nhờ đó, giá bạc trên thị trường quốc tế đã tăng 64% từ đầu năm, vượt trội so với vàng và đang tiệm cận mốc kỷ lục lịch sử 50 USD/ounce. Dòng vốn vào các quỹ ETF bạc cũng tăng đáng kể, cho thấy thị trường còn dư địa tích lũy.

Thực tế cho thấy, nhà đầu tư trong nước đã nhanh chóng chuyển sang bạc khi việc mua vàng miếng SJC quá khó khăn. Những người mua bạc từ tháng 6-2025 với giá khoảng 1,3 triệu đồng/lượng, nay đã có thể bán ra với giá hơn 1,8 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng gần 50% giá trị.

Chị Ngọc Mai (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) chia sẻ: "Với mức giá vàng miếng SJC cao kỷ lục như hiện nay, người lao động có thu nhập trung bình như tôi gần như không thể với tới. Thấy bạc cũng tăng mạnh, tôi tính chuyển một phần tiền tiết kiệm sang kênh này. Thế nhưng chiều qua, khi hỏi mua 50 lượng bạc với giá 1,93 triệu đồng/lượng, doanh nghiệp báo phải thanh toán đủ 100% ngay nhưng chờ tới ba tháng nữa mới nhận được hàng".

Ngay cả bạch kim cũng đang chứng kiến giá liên tục leo dốc, vượt ngưỡng 1.600 USD/ounce, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ. Giới chuyên gia cảnh báo đà tăng nóng của vàng, bạc trong thời gian ngắn có thể tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh, đặc biệt nếu Fed phát tín hiệu chính sách thận trọng hơn.