Vàng thế giới tăng giá mạnh, vàng miếng SJC tăng 6,2 triệu đồng/lượng trong tháng 9 01/10/2025 07:41

(PLO)- Giá vàng thế giới tăng 11,5% trong tháng 9 và như vậy có tháng tăng mạnh nhất tính từ tháng 8-2011.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 0,3% lên 3.843,43USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 0,5% lên 3.873,20USD/ounce.

Giá vàng miếng SJC tăng 4,74% trong tháng vừa qua. Ảnh: NGỌC DIỆP

Giá vàng thế giới khép lại tháng tăng mạnh

Trước đó trong phiên giao dịch, giá vàng thế giới từng có lúc chạm mức 3.871,45USD/ounce.

Chuyên gia phân tích độc lập về thị trường kim loại, ông Tai Wong, phân tích: “Giá vàng thế giới đang trong xu thế tăng vững vàng. Yếu tố bất ổn đang gia tăng khi mà khả năng Mỹ đóng cửa một phần hoạt động của Chính phủ do thiếu ngân sách, động lực của nhà đầu tư trong việc mua vàng vì vậy cũng gia tăng”.

Theo công bố mới nhất, số lượng việc làm mới tại Mỹ tháng 8 tăng, tuy nhiên, tốc độ tuyển dụng của các doanh nghiệp chững lại. Điều kiện thị trường lao động không mấy sáng sủa sẽ có thể tạo điều kiện cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong tháng tới.

Diễn biến giá vàng thế giới trong tháng 9. Nguồn: Kitco News

Theo kết quả khảo sát của CME FedWatch, nhà đầu tư hiện đang dự báo về khả năng Fed hạ lãi suất cơ bản đồng USD trong cuộc họp tháng 10 lên đến 97%. Tài sản không mang lại lợi suất như vàng thường tăng giá mạnh trong bối cảnh bất ổn gia tăng và môi trường lãi suất thấp.

Giá vàng thế giới tăng 11,5% trong tháng 9 và như vậy có tháng tăng mạnh nhất tính từ tháng 8-2011. Trong quý III, giá vàng thế giới tăng 16,4%.

Nội bộ Chính phủ Mỹ hiện vẫn đang chưa thể thống nhất về vấn đề nâng trần ngân sách Mỹ. Diễn biến này không khỏi tạo ra nhiều bất ổn, chính vì vậy tác động lên tâm lý của nhà đầu tư, vì vậy sẽ tạo động lực nới lỏng chính sách nhiều hơn cho Fed”, ông Melek phân tích.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh trong tháng 9

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 134,80 – 136,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua, tăng 6,2 triệu đồng/lượng trong tháng 9, tương đương khoảng 4,74%.

Bảng giá vàng SJC vào đầu giờ sáng nay. Nguồn: SJC

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong tháng 9, đường màu xanh lá giá mua vào, đường màu đỏ là giá bán ra. Nguồn: SJC

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 130,20 – 132,90 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 131,00 – 134,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 131,40 – 134,40 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank giao dịch ở mức 26.176 – 26.446 đồng/USD (mua vào – bán ra).