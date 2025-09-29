Yếu tố chính sẽ tác động đến giá vàng thế giới tuần này 29/09/2025 09:00

(PLO)- Tuần này, chuyên gia dự báo nhà đầu tư có tâm lý lạc quan về triển vọng giá vàng tăng dù có thể xuất hiện nhiều lực cản.

Khởi đầu tuần qua, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.687,74USD/ounce, sau đó giá vàng biến động trong biên độ hẹp 10USD/ounce và vượt mốc 3.700USD/ounce. Giá vàng thế giới tiếp tục vượt qua ngưỡng 3.717USD/ounce rồi đến 3.745USD/ounce và lên sát 3.790USD/ounce.

Trong tuần này, nhà đầu tư trên thị trường vàng thế giới sẽ đón nhận khá nhiều thông tin kinh tế Mỹ quan trọng. Ảnh: Kitco News

Thông tin kinh tế Mỹ sẽ có nhiều tác động đến diễn biến giá vàng thế giới

Tuy nhiên, làn sóng chốt lời của không ít nhà đầu tư kéo giá vàng thế giới về lại ngưỡng 3.752USD/ounce và mốc 3.718USD/ounce. Sau nhiều lần trồi sụt, giá vàng thế giới chốt tuần ở mức 3.765USD/ounce.

Nhận định về triển vọng giá vàng thế giới tuần tới, kết quả khảo sát của Kitco News thực hiện với các chuyên gia cho thấy tâm lý lạc quan về triển vọng giá vàng thế giới đang gia tăng dù rằng có thể xuất hiện nhiều lực cản.

Chuyên gia phân tích thị trường tại Barchart.com, ông Darin Newsom, dự báo: “Giá vàng thế giới sẽ tăng. Các chỉ báo thị trường đều đang cho thấy điều đó”.

Còn với chủ tịch kiêm COO quỹ Asset Strategies International, ông Rich Chekan, dù rằng cảnh báo giá vàng thế giới đang trong tình trạng “quá mua”, ông Chekan vẫn tin giá vàng thế giới sẽ vẫn tăng. Theo lý giải của ông Chekan, nhà đầu tư cá nhân đang tham gia nhiều hơn vào thị trường so với thời gian trước.

Chủ tịch quỹ Adrian Day Asset Management, ông Adrian Day, dự báo: “Diễn biến bức tranh kinh tế tại Mỹ đang dần có những biến chuyển. Trên thực tế, thông tin doanh số bán lẻ mới nhất cho thấy sự tích cực, có thể làm giảm phần nào kỳ vọng về việc hạ lãi suất. Tuy nhiên, nhìn trên bình diện chung, sẽ vẫn có nhiều đợt hạ lãi suất trong bối cảnh thị trường việc làm có những biến động không đạt kỳ vọng”.

Chủ tịch quỹ Phoenix Futures and Options, ông Kevin Grady, cho rằng vẫn còn quá nhiều yếu tố đẩy tăng giá vàng thế giới, ví như địa chính trị: “Trong năm ngoái, nước mua nhiều vàng nhất là Ba Lan. Một phần nguyên nhân được cho là căng thẳng Nga – Ukraine”.

Trong tuần này, nhà đầu tư trên thị trường vàng thế giới sẽ đón nhận khá nhiều thông tin kinh tế Mỹ quan trọng. Trong ngày thứ Hai, doanh số nhà chờ bán tại Mỹ tháng 8 được công bố, sau đó đến chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ công bố ngày thứ Ba.

Sang đến ngày thứ Tư, thị trường sẽ đón nhận thông tin về số lượng việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp do ADP công bố, ngoài ra là chỉ số ISM của lĩnh vực sản xuất Mỹ. Ngày thứ Năm và ngày thứ Sáu, các số liệu quan trọng của thị trường lao động Mỹ bao gồm số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cũng như số lượng người Mỹ thất nghiệp trong các ngành phi nông nghiệp Mỹ, sau đó chỉ số ISM của ngành dịch vụ Mỹ sẽ được công bố.

Giá vàng miếng SJC tăng

Tại thị trường trong nước vào đầu giờ sáng nay, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 133,00 – 135,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng so với đầu giờ sáng thứ Bảy tuần trước và tăng 3 triệu đồng/lượng trong tuần vừa qua.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 121,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 128,80 – 131,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 128,80 – 131,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo giao dịch ở mức 129,10 – 132,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.183 – 26.453 đồng/USD (mua vào – bán ra).