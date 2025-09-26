Chỉ số lạm phát Mỹ có thể khiến giá vàng thế giới diễn biến bất ngờ 26/09/2025 07:49

(PLO)- Nếu lạm phát ở Mỹ tiếp tục diễn biến gây bất ngờ, giá trị đồng USD sẽ gia tăng và tạm thời gây sức ép lên giá vàng thế giới.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 0,1% lên 3.739,42USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 0,1% lên 3.771,1USD/ounce.

Chênh lệch giá vàng thế giới – trong nước nới rộng lên gần 14 triệu đồng/lượng, cao hơn so với ngưỡng 12,13 triệu của tuần trước. Ảnh: NGỌC DIỆP

Thị trường vàng thế giới quan tâm đến diễn biến lạm phát

Trước đó trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá vàng thế giới từng chạm ngưỡng 3.790,82USD/ounce.

Theo số liệu mới công bố, số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần gần nhất giảm, tuy nhiên tốc độ tuyển dụng nhân sự đã chững lại so với khoảng thời gian trước. Trong khi đó, theo số liệu vừa công bố, kinh tế Mỹ quý II tăng trưởng nhanh hơn so với kỳ vọng.

Phó chủ tịch kiêm trưởng bộ phận chiến lược thị trường kim loại tại quỹ Zaner Metals, ông Peter Grant, chỉ ra: “Số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở mức 218.000 so với tính toán trước đó là 235.000. Một số liệu dù kém lạc quan hơn so với kỳ vọng nhưng không thay đổi xu thế tích cực chung đã diễn ra trên thị trường việc làm.

Sự quan tâm của thị trường vàng thế giới hiện chuyển sang chỉ số giá sản xuất Mỹ (PCE) dự kiến được công bố ngày thứ Sáu tuần này. Nếu lạm phát tiếp tục diễn biến gây bất ngờ, giá trị đồng USD sẽ gia tăng và tạm thời gây sức ép lên giá vàng thế giới.

Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất cơ bản đồng USD trong tháng 10 hiện được tính toán ở mức 85%, theo dự báo của CME Fed Watch Tool.

Chủ tịch Fed tại San Francisco, bà Mary Daly, mới đây đã tái khẳng định quan điểm của bà với việc hạ lãi suất 0,25%, đồng thời cởi mở với khả năng sẽ tiếp tục hạ lãi suất. Ngược lại, chủ tịch Fed Jerome Powell vào ngày thứ Ba vẫn thể hiện quan điểm thận trọng với nới lỏng thêm chính sách tiền tệ.

Chênh lệch giá vàng thế giới – trong nước lại nới rộng

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 132,50 – 134,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), hạ 600 nghìn đồng/lượng so với 24h trước.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 120,40 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng thế giới – trong nước lại nới rộng lên gần 14 triệu đồng/lượng, cao hơn so với ngưỡng 12,13 triệu của tuần trước.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 128,30 – 131,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 128,50 – 131,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 129,00 – 132,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank ở mức 26.200 – 26.450 đồng/USD (mua vào – bán ra).