Giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều giảm mạnh 25/09/2025 07:48

(PLO)- Theo phân tích của các chuyên gia, tâm lý chờ đợi các thông tin kinh tế Mỹ quan trọng dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu tuần này chính là yếu tố kéo giá vàng giảm.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, sau nhiều phiên tăng mạnh, giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều giảm. Giá vàng thế giới giao ngay hạ 0,8% xuống 3.734,58USD/ounce. Giá vàng thế giới giao kỳ hạn tương lai tháng 12 hạ 1,2% xuống 3.768,1USD/ounce.

Nhà đầu tư thường tìm đến vàng trong bối cảnh lãi suất thấp, biến động toàn cầu gia tăng. Ảnh: NGỌC DIỆP

Thị trường vàng chờ đợi thông tin kinh tế Mỹ quan trọng được công bố

Theo phân tích của các chuyên gia, tâm lý chờ đợi các thông tin kinh tế Mỹ quan trọng dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu tuần này chính là yếu tố kéo giá vàng giảm. Nhà đầu tư chờ đợi những thông tin này để có thể dự báo được tốt hơn về định hướng điều chỉnh chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chỉ số đồng USD, chỉ số đo lường biến động của đồng USD so với 6 loại tiền tệ lớn khác trên thế giới, tăng 0,6% trong phiên. Chính vì vậy vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sở hữu các loại tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tăng, vì vậy sức hấp dẫn của vàng cũng giảm đi.

Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại quỹ Blue Line Futures, ông Phillip Streible, phân tích: “Giá vàng thế giới hiện vẫn đang chịu ảnh hưởng từ những tuyên bố chính sách mới đây nhất của Fed cũng như thông tin liên quan căng thẳng địa chính trị tại Nga. Giá vàng thế giới vì vậy diễn biến thận trọng trước thềm các thông tin kinh tế mới được công bố”.

Vào ngày thứ Ba, ông Jerome Powell, chủ tịch Fed, không đưa ra thông điệp gì mới về diễn biến lãi suất cơ bản đồng USD trong tương lai. Ông nhấn mạnh rằng Fed cần phải cân đối giữa rủi ro lạm phát gia tăng cũng như sự chững lại của thị trường việc làm.

Thị trường đang dự báo về khả năng sẽ có hai lần hạ lãi suất cơ bản đồng USD, mỗi lần 0,25% trong năm nay. Khả năng hạ 0,25% lãi suất cơ bản đồng USD vào tháng 10 hiện được tính toán ở mức 94%, khả năng hạ lãi suất 0,25% lãi suất cơ bản đồng USD vào tháng 12 được ước tính ở mức khoảng 77%, theo CME FedWatch Tool.

Giá vàng miếng SJC nhích nhẹ

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 133,10 – 135,10 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100 nghìn đồng/lượng so với 24h trước.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra giá vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 120,27 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 128,80 – 131,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 128,80 – 131,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 129,30 – 132,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.195 – 26.445 đồng/USD (mua vào – bán ra), hạ rất nhẹ 3 đồng/USD ở chiều bán ra so với 24h trước.