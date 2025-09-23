3 công ty ngành vàng bạc đá quý bị xử phạt tổng 600 triệu đồng 23/09/2025 21:26

(PLO)- Ba công ty bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, mức phạt áp dụng cho mỗi doanh nghiệp là 200 triệu đồng

Ngày 23-9, thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), cơ quan này đã ban hành ba quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Theo các quyết định, ba công ty trên bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.

Vàng bạc đá quý. Ảnh minh họa

Mức phạt áp dụng cho mỗi doanh nghiệp là 200.000.000 đồng về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Hành vi này đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 45 của Luật Cạnh tranh.

Ngoài hình thức phạt tiền, các doanh nghiệp này bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn trên trang thông tin điện tử chính thức của công ty.

Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia cũng ghi nhận, trong quá trình điều tra, các công ty trên đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan chức năng, đồng thời đã đưa ra những hình thức nhằm ngăn chặn làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.