Người mua vàng sẽ vui hơn vì thông tin quan trọng này 24/09/2025 09:02

(PLO)- Giá vàng mang lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư chỉ sau vài tháng nắm giữ.

Giá vàng thế giới hôm nay (24-9) tiếp tục duy trì mức cao khi chạm mức 3.786 USD/ounce, tương đương 122 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức tăng kỷ lục của giá vàng tính đến thời điểm hiện nay.

Theo giới phân tích, giá vàng tiếp tục tăng vì kỳ vọng lãi suất cắt giảm trong thời gian tới. Đặc biệt, bài phát biểu tại Hội nghị Triển vọng kinh tế 2025 của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - ông Jerome Powell cho thấy tình hình kinh tế Mỹ vẫn chưa tốt.

Ông Powell cho biết: "Rủi ro lạm phát trong ngắn hạn nghiêng về phía tăng và rủi ro việc làm nghiêng về phía giảm. Đây là một tình huống đầy thách thức. Rủi ro từ cả hai phía đồng nghĩa với việc không có con đường nào là không rủi ro".

Việc ông Powell đánh giá rủi ro lạm phát trong ngắn hạn nghiêng về phía tăng, có nghĩa là giá cả hàng hóa và dịch vụ có khả năng tiếp tục tăng cao, làm xói mòn sức mua của đồng USD.

Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các tài sản có thể duy trì hoặc tăng giá trị. Vàng được coi là một công cụ chống lạm phát truyền thống và đáng tin cậy. Khi lạm phát tăng, các nhà đầu tư sẽ đổ xô mua vàng để bảo vệ tài sản, đẩy giá vàng lên cao.

Theo Gold Price, người mua vàng dài hạn đang hưởng lợi lớn nhờ giá vàng tăng kỷ lục. Cụ thể, người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lãi đến 356 USD/ounce, tương đương 11,5 triệu đồng/lượng. Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi đến 719 USD/ounce, tương đương 23 triệu đồng/lượng.