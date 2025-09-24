Giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao sau tuyên bố của Fed 24/09/2025 08:01

(PLO)- Sau tuyên bố của chủ tịch Fed, lực mua của nhiều quỹ đầu tư trên thế giới cũng như biến động địa chính trị toàn cầu khiến giá vàng thế giới tăng.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng. Giá vàng thế giới tăng 0,8% lên 3.777,80USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 1,1% lên 3.815,7USD/ounce.

Nhiều nhà đầu tư trên thị trường vàng tin rằng sẽ còn hai lần hạ lãi suất cơ bản đồng USD trong năm nay. Ảnh: NGỌC DIỆP

Tuyên bố của chủ tịch Fed đẩy giá vàng tăng

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị cũng như kỳ vọng vào những đợt hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gia tăng, giá vàng thế giới được hỗ trợ khi nhà đầu tư vẫn có nhu cầu tìm đến tài sản an toàn.

Trong bài phát biểu mới nhất, ông Jerome Powell, chủ tịch Fed chia sẻ Fed hiện đang đương đầu với tình huống nhiều thách thức khi mà rủi ro lạm phát tăng ngày một lớn, cùng lúc đó thị trường lao động suy yếu không khỏi khiến nhiều người băn khoăn. Tuy nhiên, ông không nói rõ ràng về việc khi nào Fed sẽ có lần hạ lãi suất cơ bản đồng USD tiếp theo.

Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại quỹ RJO Futures, ông Bob Haberkorn, nói: “Thị trường vàng thế giới nhận ra rằng bài phát biểu của ông không có gì nổi bật so với tuần trước đó, chính vì vậy nhà đầu tư tiếp tục mua mạnh vàng”.

Nhà đầu tư trên thị trường vàng hiện vẫn tin rằng Fed sẽ có hai đợt hạ lãi suất trong tháng 10 và tháng 12 sau khi Fed hạ lãi suất 0,25% vào đầu tháng này.

Sự quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường vàng hiện chuyển sang chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến sẽ công bố vào ngày thứ Sáu tuần này, đây là chỉ số đo lường lạm phát mà Fed quan tâm.

Một yếu tố quan trọng khác khiến cho nhà đầu tư quan tâm đến vàng còn bởi căng thẳng Nga – Ukraine hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nhu cầu vàng của các quỹ đầu tư toàn cầu đồng thời gia tăng, nguyên nhân bởi nhiều quỹ đầu tư có những thay đổi về chiến lược đầu tư trong bối cảnh có thêm nhiều đợt hạ lãi suất cơ bản đồng USD, những nỗi lo về sự độc lập của Fed cũng như các diễn biến địa chính trị, tất cả những yếu tố này sẽ đẩy tăng giá vàng thế giới, theo nhận định của ngân hàng Commerzbank.

Giá vàng miếng SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng

Tại thị trường trong nước vào đầu giờ sáng nay, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 133,00 – 135,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 121,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng thế giới và vàng miếng SJC hiện là 13,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 128,80 – 131,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 128,80 – 131,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 129,30 – 132,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank giao dịch ở mức 26.198 – 26.448 đồng/USD.