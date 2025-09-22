Người mua vàng lời lỗ ra sao trong 6 tháng qua? 22/09/2025 14:20

(PLO)-Giá vàng thế giới hôm nay (22-9) chạm mức 3.697 USD/ounce, tương đương 118,8 triệu đồng/lượng. Như vậy giá vàng chỉ còn khoảng cách rất nhỏ để đột phá kỷ lục mới là 3.700 USD.

Theo giới phân tích, khi lãi suất tại Mỹ được cắt giảm, giá vàng thường có xu hướng tăng. Điều này làm cho vàng trở thành một lựa chọn đầu tư hấp dẫn hơn so với các kênh khác khi lợi nhuận giảm, khiến các nhà đầu tư đổ xô vào kim loại quý này và đẩy giá lên cao.

Nền kinh tế Mỹ hiện nay rất khó dự đoán. Tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát lại tăng, nhưng thị trường chứng khoán vẫn hoạt động mạnh mẽ. Lãi suất cho vay thế chấp và một số sản phẩm khác lại đang giảm.

Trước sự bất ổn này, giá vàng có thể tăng trở lại khi các nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, và vàng là một trong những lựa chọn truyền thống nhất. Chỉ cần một trong những yếu tố này dịch chuyển cũng có thể khiến giá vàng tăng vọt.

Mặc dù việc dự đoán giá trong tương lai là rất khó, nhưng xu hướng gần đây và sự tăng giá ổn định trong vài năm qua khiến giá vàng thiết lập kỷ lục mới hoàn toàn có khả năng.

Theo Gold Price, người mua vàng đang tận hưởng lợi nhuận tốt nhờ giá vàng tăng mạnh. Hiện người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lãi 313 USD/ounce, tương đương 10 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi 676 USD/ounce, tương đương 22 triệu đồng/lượng.