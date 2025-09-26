Công ty SJC đề nghị bà Hằng liên đới bồi thường 95 lượng vàng và 100 tỉ đồng 26/09/2025 11:58

(PLO)- Công ty SJC đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Lê Thuý Hằng cùng đồng phạm liên đới thực hiện nghĩa vụ bồi thường hơn 95 lượng vàng và 100 tỉ đồng...

Ngày 26-9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc SJC) cùng 15 bị cáo khác.

Quá trình xét xử, HĐXX triệu tập Công ty SJC tham gia phiên tòa với tư cách vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; cùng 116 cá nhân, tổ chức với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo Lê Thúy Hằng tại tòa. Ảnh: TRẦN MINH

Trình bày tại tòa, Công ty SJC đề nghị HĐXX xem xét, tuyên buộc bị cáo Lê Thuý Hằng cùng đồng phạm bồi thường thiệt hại bằng vàng với số lượng hơn 95 lượng vàng từ hành vi nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước...

Công ty SJC cũng đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Lê Thuý Hằng cùng đồng phạm liên đới thực hiện nghĩa vụ bồi thường với tổng số thiệt hại bằng tiền hơn 100 tỉ đồng từ hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, đề nghị HĐXX ghi nhận trong bản án về việc giao cho Công ty SJC 8 bất động sản, trong đó: Của bị cáo Lê Thúy Hằng 6 quyền sử dụng đất; bị cáo Trần Tấn Phát 2 căn hộ chung cư; 429.55 lượng vàng và 1.095,88 gram vàng; tiền khắc phục hậu quả do các bị cáo, người liên quan nộp với tổng số 28,4 tỉ đồng... để Công ty SJC phối hợp với THADS TP.HCM xử lý tài sản, khắc phục hậu quả vụ án.

Cũng trong phần xét hỏi, HĐXX đã thẩm vấn con gái của bị cáo Lê Thúy Hằng. Người này trình bày, đã nộp thêm 40 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Hiện gia đình đang vay thêm tiền ngân hàng nhưng chưa kịp giải ngân với mong muốn tiếp tục khắc phục hậu quả vụ án.

Theo cáo buộc, từ tháng 10-2021 đến tháng 9-2024, Lê Thúy Hằng đã bàn bạc, trao đổi và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại Xưởng vàng Tân Thuận, trụ sở chính Công ty SJC tại TP.HCM, SJC Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh miền Trung để thực hiện các hành vi trái quy định của Ngân hàng Nhà nước và Công ty SJC để chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Đối với hành vi tham ô tài sản, bị cáo Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập Tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/1 sản phẩm; lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống để chiếm đoạt tiền.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài; chỉ đạo cấp dưới chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho NHHH, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.

Bị cáo Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định. Bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết để hưởng lợi.

Tổng cộng, hành vi của bị cáo Lê Thúy Hằng gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 107 tỉ đồng. Bị cáo Hằng hưởng lợi cá nhân hơn 82 tỉ đồng.

Phiên tòa hôm nay kết thúc phần xét hỏi. Dự kiến 8 giờ sáng mai (27-9), đại diện VKS sẽ luận tội đối với các bị cáo.