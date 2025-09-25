Video: TAND TP.HCM đưa ra xét xử cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng 25/09/2025 10:28

(PLO)- Cựu lãnh đạo SJC Lê Thúy Hằng và nhiều thuộc cấp hầu tòa vì sai phạm nghiêm trọng tại xưởng vàng và chi nhánh.

Ngày 25-9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 16 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc SJC), Mai Quốc Uy Viễn (cựu giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Trần Tấn Phát (cưu phó giám đốc xưởng vàng); Hoàng Lệ Huê (cựu giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung), Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận) bị xét xử về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.