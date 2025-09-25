Gia đình cựu tổng giám đốc SJC muốn bán tài sản khắc phục hậu quả, mong tòa tạo điều kiện 25/09/2025 11:47

(PLO)- Gia đình cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đã tìm được người mua các tài sản, nên mong HĐXX tạo điều kiện để bị cáo được công chứng hợp đồng mua bán trong quá trình diễn ra phiên tòa.

Ngày 25-9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 16 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc SJC) cùng 3 đồng phạm bị xét xử về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cựu kế toán trưởng Công ty SJC Trần Hiền Phúc cùng 4 bị cáo bị xét xử về tội tham ô tài sản. Ngoài ra, còn có 6 bị cáo bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Lê Thúy Hằng tại phiên tòa. Ảnh: TRẦN MINH

Trong vụ án này, Công ty SJC được xác định là bị hại, đồng thời cũng là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. HĐXX cũng triệu tập 115 cá nhân, tổ chức tham gia phiên tòa, trong đó có Ngân hàng Nhà nước.

Có tổng cộng 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó bị cáo Lê Thúy Hằng có 6 luật sư bào chữa.

Trong phần thủ tục phiên tòa, một trong các luật sư bào chữa của bị cáo Lê Thúy Hằng đề nghị HĐXX tạo điều kiện cho bị cáo Hằng khắc phục tối đa hậu quả vụ án.

Theo luật sư, gia đình của bà Hằng đã tìm được người mua các tài sản, nên chồng của bà muốn bán để khắc phục hậu quả. Luật sư mong HĐXX tạo điều kiện để bị cáo Hằng được công chứng hợp đồng mua bán trong quá trình diễn ra phiên tòa.

HĐXX cho biết sẽ hội ý và thông báo cho luật sư và gia đình sau.

Theo cáo trạng, từ tháng 10-2021 đến tháng 9-2024, Lê Thúy Hằng đã bàn bạc, trao đổi và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại Xưởng vàng Tân Thuận, trụ sở chính Công ty SJC tại TP.HCM, SJC Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh miền Trung, thực hiện các hành vi trái quy định của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM và Công ty SJC, chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Bị cáo Lê Thúy Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại cho nhà nước tổng cộng hơn 95,7 tỉ đồng, trong đó, các đồng phạm hưởng tiền chênh lệch 7,2 tỉ đồng, riêng bị cáo Hằng hưởng lợi cá nhân 73,5 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, để đảm bảo cho việc khắc phục hậu quả vụ án, cơ quan điều tra đã thu giữ gần 429 lượng vàng và 1095g vàng; kê biên 8 bất động sản, trong đó, kê biên của bị cáo Hằng 6 quyền sử dụng đất và 2 căn hộ của bị cáo Trần Tấn Phát.

Số tiền khắc phục hậu quả do các bị cáo, người liên quan nộp đến nay đã được hơn 28,4 tỉ đồng, trong đó bị cáo Hằng nộp 20 tỉ đồng.

Phiên tòa tiếp tục đến phần đại diện VKS công bố cáo trạng.