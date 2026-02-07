Kết nối dữ liệu công chứng - địa chính toàn TP.HCM: 'Lá chắn' ngăn chặn rủi ro giao dịch nhà đất 07/02/2026 05:22

(PLO)- TP.HCM vừa mở rộng kết nối dữ liệu địa chính đến tất cả tổ chức hành nghề công chứng, điều này sẽ giúp đảm bảo an toàn pháp lý cho giao dịch nhà đất.

Mới đây, UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu (CSDL) công chứng và CSDL địa chính trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương mở rộng kết nối CSDL công chứng và CSDL địa chính đến tất cả các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Tư pháp được giao lựa chọn các tổ chức hành nghề công chứng có kết quả triển khai tốt các quy định về CSDL công chứng để tham gia cùng các cơ quan đăng ký đất đai trên địa bàn TP.HCM trong việc chia sẻ văn bản công chứng điện tử, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển đổi từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, phục vụ hoạt động nghiệp vụ theo lộ trình phù hợp.

Chủ trương này được đông đảo người dân, cũng như giới chuyên môn hưởng ứng bởi nó sẽ hạn chế được rất nhiều rủi ro khi giao dịch nhà đất.

Các tổ chức hành nghề công chứng trên toàn TP.HCM sẽ được chia sẻ dữ liệu địa chính. Ảnh" THUẬN VĂN

Mở rộng phạm vi kết nối dữ liệu

Trao đổi với PLO, công chứng viên Nguyễn Hồ Phương Vinh, Trưởng Phòng Công chứng số 1, Phó Trưởng ban chuyên môn Hội công chứng viên TP.HCM, cho biết tại TP.HCM thì việc kết nối dữ liệu địa chính được chia làm nhiều giai đoạn.

Việc triển khai thí điểm bắt đầu từ ngày 10-1-2022 đối với Phòng Công chứng số 1 và Phòng Công chứng số 7 của Sở Tư pháp. Tháng 5/2024, UBND TP cho phép 7 phòng công chứng và 10 Văn phòng công chứng kết nối dữ liệu địa chính.

Đến tháng 6/2025, tất cả 117 tổ chức hành nghề công chứng tại TP.HCM (cũ) đều tham gia kết nối, chia sẻ.

“Với công văn mới của UBND TP thì hiện nay tất cả 196 tổ chức hành nghề công chứng (sau sáp nhập) của Thành phố sẽ được chia sẻ CSDL địa chính”, ông Vinh cho biết.

Chống nạn giả giấy tờ

Đánh giá về những lợi ích mà việc kết nối dữ liệu mang lại, theo ông Vinh, với dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, thông qua việc kết nối dữ liệu địa chính và công chứng, các cơ quan có thẩm quyền, tổ chức có liên quan có thể tra cứu dữ liệu về nguồn gốc tài sản, giấy tờ về tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản... Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn và giải quyết công việc của người dân được nhanh chóng, không gây phiền hà, hạn chế tình trạng phải xác minh tài sản, xác minh giấy tờ về tài sản, xác minh giao dịch công chứng thật hay giả…

“Việc này giúp hạn chế và chống được nạn giả giấy tờ liên quan đến bất động sản. Hướng tới người dân sẽ không phải nộp hồ sơ bản giấy khi đăng ký bất động sản và có thể nộp hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến bằng văn bản công chứng điện tử”, công chứng viên Nguyễn Hồ Phương Vinh nhấn mạnh.

An tâm hơn! Bỏ ra cả tỉ đồng, thậm chí mấy tỉ đồng để mua nhà đất nên cá nhân tôi hay mọi người đều rất lo sợ rủi ro. Thường trực nhất là không biết căn nhà, miếng đất đó có đủ điều kiện bán không. Sợ nhất bị hủy hợp đồng, đòi lại gian nan. Thế nên nếu tất cả các phòng công chứng có dữ liệu đất đai của thành phố thì mình mua bán cũng yên tâm. Chị NGÔ HÀ, Phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM

Ông cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện chủ trương chia sẽ cho các cơ sở dữ liệu về hộ tịch, giấy tờ tuỳ thân, về cư trú, về các biện pháp giao dịch bảo đảm, về các tài sản khác (như xe, phương tiện thuỷ nội địa, tàu biển, tàu bay).... nhằm phòng chống vấn nạn giả người, giả giấy tờ - tạo an toàn pháp lý hơn nữa cho người dân khi tham gia giao dịch.

Cùng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM, đánh giá chủ trương mở rộng kết nối cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính là hết sức cần thiết, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Điều này giúp cho dữ liệu về đất đai được công khai, minh bạch, giảm thiểu các thủ tục hành chính, các chi phí liên quan.

Theo Luật sư Hương, thực tế khi người dân có nhu cầu giao dịch bất động sản, điều quan tâm và lo ngại nhất là tính pháp lý của bất động sản đó có an toàn cho người mua. Đã có rất nhiều tranh chấp xảy ra mà nguyên nhân do tính pháp lý của bất động sản bị vướng mắc. Do đó, khi dữ liệu địa chính đã được chia sẻ cho các tổ chức hành nghề công chứng thì người dân có thể an tâm hơn khi giao dịch tại đây, giảm thiểu tối đa các rủi ro, tranh chấp, tránh lãng phí.