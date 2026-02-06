Gia Lai: Cựu giám đốc công ty Cà phê Ia Châm lãnh án

Ngày 6-2, TAND Khu vực 9 - Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 5 năm tù đối với bị cáo Lê Anh Tuấn, cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Châm (thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, địa chỉ xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai) 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo bản án, từ tháng 3-2022 đến tháng 3-2024, bị cáo Lê Anh Tuấn là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Châm (Công ty Cà phê Ia Châm) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tự ý cho ông TVN thuê 14,93 ha đất của công ty để trồng chanh dây và nhận số tiền hơn 134 triệu đồng.
Tương tự, bị cáo Lê Anh Tuấn nhận hơn 65 triệu đồng gia hạn cho ông ĐVT thuê đất trồng khoai lang.
Sau khi nhận hai khoản tiền trên, bị cáo Tuấn tự quản lý, sử dụng mà không được đưa vào hệ thống sổ sách, hạch toán của Công ty cà phê Ia Châm.
Hành vi của bị cáo đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cà phê Ia Châm, gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.
Được biết, Công ty Cà phê Ia Châm (địa chỉ thôn 6, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam sở hữu 100% vốn Nhà nước. Từ năm 2020, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam có chủ trương tái canh hơn 100 ha cà phê vối già cỗi, năng suất thấp. Lợi dụng chủ trương này, bị cáo đã tận dụng quỹ đất trống cho thuê, thu lợi cá nhân.
Như PLO đưa tin, tháng 6-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Anh Tuấn, cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.
Trước đó, Huyện ủy Ia Grai cũ (tỉnh Gia Lai) đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm.
Tiếp đó, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam đã kỷ luật thôi chức vụ giám đốc công ty đối với ông Tuấn.
Về sai phạm của ông Tuấn, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ia Grai phát hiện ông này vi phạm trong công tác quản lý, điều hành công ty; để xảy ra nhiều sai sót, sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.
Ngoài ra, tháng 12-2024, UBND huyện Ia Grai đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Anh Tuấn, phạt 15 triệu đồng với hành vi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở; phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi lấn đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước đã quản lý thuộc địa giới hành chính của xã Ia Tô. Tổng tiền phạt là 22,5 triệu đồng.
Ông Lê Anh Tuấn đã thực hiện xây dựng công trình trên đất nông nghiệp diện tích xây dựng vi phạm hơn 99 m2; lấn đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước đã quản lý diện tích 427 m2.