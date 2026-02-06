Gia Lai: Cựu giám đốc công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 06/02/2026 20:52

(PLO)- Cựu giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Châm, thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam tự ý cho thuê đất rồi bỏ túi riêng bị kết án 5 năm tù giam.

Ngày 6-2, TAND Khu vực 9 - Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 5 năm tù đối với bị cáo Lê Anh Tuấn, cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Châm (thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, địa chỉ xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai) 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Lê Anh Tuấn, cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Châm.

Theo bản án, từ tháng 3-2022 đến tháng 3-2024, bị cáo Lê Anh Tuấn là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Châm (Công ty Cà phê Ia Châm) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tự ý cho ông TVN thuê 14,93 ha đất của công ty để trồng chanh dây và nhận số tiền hơn 134 triệu đồng.

Tương tự, bị cáo Lê Anh Tuấn nhận hơn 65 triệu đồng gia hạn cho ông ĐVT thuê đất trồng khoai lang.

Sau khi nhận hai khoản tiền trên, bị cáo Tuấn tự quản lý, sử dụng mà không được đưa vào hệ thống sổ sách, hạch toán của Công ty cà phê Ia Châm.

Hành vi của bị cáo đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cà phê Ia Châm, gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Được biết, Công ty Cà phê Ia Châm (địa chỉ thôn 6, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam sở hữu 100% vốn Nhà nước. Từ năm 2020, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam có chủ trương tái canh hơn 100 ha cà phê vối già cỗi, năng suất thấp. Lợi dụng chủ trương này, bị cáo đã tận dụng quỹ đất trống cho thuê, thu lợi cá nhân.