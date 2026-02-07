Tòa trả hồ sơ vụ nhân viên ngân hàng vướng lao lý vì người vay sử dụng sổ hồng giả 07/02/2026 13:08

(PLO)- HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết như bị cáo Khánh khai đã tự ý ký vào 4-5 hồ sơ vay vốn thay cho những cá nhân đến ngân hàng giải ngân...

Hôm qua (6-2), TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm vụ nhân viên ngân hàng vướng lao lý vì người vay sử dụng sổ hồng giả.

Bị cáo Nguyễn Thị Khánh bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Bốn bị cáo khác là nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở huyện Tân Phú cũ, tỉnh Đồng Nai, gồm: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Lan Hương, Huỳnh Văn Lâm, Nhâm Gia Toản bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi hội ý, HĐXX cho biết diễn biến phiên tòa cho thấy còn thiếu một số tình tiết không thể bổ sung tại phiên tòa.

HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết trong vụ án như vai trò của bà Nguyễn Thị Loan (cán bộ kiểm soát tại ngân hàng), ông Hoàng Ngọc Lĩnh (chồng bị cáo Khánh); làm rõ tình tiết bị cáo Khánh khai đã tự ý ký vào 4-5 hồ sơ vay vốn thay cho những cá nhân đến ngân hàng giải ngân...

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: SONG MAI

Tại phần xét hỏi tại phiên tòa ngày 6-2, bị cáo Khánh khai, các giấy chứng nhận được bị cáo làm giả thông qua một đối tượng chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội. Việc bị cáo làm giả giấy chứng nhận để vay vốn của các bị hại và ngân hàng... chồng của bị cáo không biết.

Tuy nhiên, quá trình xét hỏi, bị cáo lại thừa nhận, bị cáo và chồng có ký vào 2 tờ giấy vay tiền... của một cá nhân.

Xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm bị cáo là cán bộ, nhân viên ngân hàng, HĐXX cho biết, trong cáo trạng có nêu, Nguyễn Thị Loan là cán bộ kiểm soát cho vay, tiến hành thẩm định hồ sơ trên cơ sở thông tin, tài liệu và báo cáo đề xuất của Hương, Lâm và Toản, không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ vay vốn.

Cáo trạng xác định, bà Loan có thiếu sót trong việc đôn đốc, thực hiện kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các khách hàng nhưng thời điểm này ngân hàng đã thực hiện giải ngân và bị chiếm đoạt tiền (tội phạm đã hoàn thành). Do đó, hành vi của bà Loan không cấu thành tội phạm.

HĐXX hỏi bị cáo Nguyễn Văn Long (cựu giám đốc ngân hàng) về trách nhiệm của bà Loan.

Bị cáo Long cho biết, bà Loan có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trực tiếp giải ngân. Việc thẩm định không phải kiểm tra hồ sơ giấy tờ theo danh mục, lỗi chính tả, tính hợp lý, hợp pháp của hồ sơ mà là kiểm tra giá trị tài sản; trường hợp tài sản không đủ điều kiện cho vay, cán bộ kiểm soát sẽ được quyền thẩm định lại.

HĐXX hỏi bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương (nhân viên quan hệ khách hàng) về lời khai của bị cáo Long về bà Loan đúng hay sai.

Bị cáo Hương trình bày, bản thân chỉ làm theo nhiệm vụ và chịu trách nhiệm đối với phần việc của mình. Hồ sơ vay là một mắt xích, dây chuyền và bị cáo không thể kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ được.

Bị cáo chỉ là nhân viên quan hệ khách hàng, đứng vai trò thứ yếu và hồ sơ vay còn qua các khâu lãnh đạo, kiểm soát phê duyệt, nên bị cáo không có ý kiến. Bị cáo Hương khẳng định cáo trạng mô tả hành vi của bị cáo là sai.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Huỳnh Văn Lâm (nhân viên quan hệ khách hàng) không trả lời đúng sai đối với hành vi của bà Loan.

Tuy nhiên, bị cáo này khai thêm, theo nghiệp vụ thì người kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính đúng, hợp pháp hợp lệ của hồ sơ và có thể đi kiểm tra thực tế hồ sơ vay dựa trên báo cáo đề xuất cho vay của nhân viên quan hệ khách hàng.

Theo cáo trạng, cuối năm 2021, do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Thị Khánh làm giả 16 giấy chứng nhận để vay tiền ngân hàng, chiếm đoạt 3,7 tỉ đồng.

4 bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên ngân hàng đã thiếu trách nhiệm trong quá trình thẩm định, xét duyệt và kiểm tra sau cho vay, không rà soát, đánh giá đầy đủ tính pháp lý hồ sơ, không kịp thời phát hiện tài sản bảo đảm là giấy tờ giả... gây hậu quả nghiêm trọng, để Khánh chiếm đoạt 3,7 tỉ đồng.