Tòa trả hồ sơ vụ nhân viên ngân hàng vướng lao lý vì người vay sử dụng sổ hồng giả

Hôm qua (6-2), TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm vụ nhân viên ngân hàng vướng lao lý vì người vay sử dụng sổ hồng giả.
Bị cáo Nguyễn Thị Khánh bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Bốn bị cáo khác là nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở huyện Tân Phú cũ, tỉnh Đồng Nai, gồm: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Lan Hương, Huỳnh Văn Lâm, Nhâm Gia Toản bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau khi hội ý, HĐXX cho biết diễn biến phiên tòa cho thấy còn thiếu một số tình tiết không thể bổ sung tại phiên tòa.
HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết trong vụ án như vai trò của bà Nguyễn Thị Loan (cán bộ kiểm soát tại ngân hàng), ông Hoàng Ngọc Lĩnh (chồng bị cáo Khánh); làm rõ tình tiết bị cáo Khánh khai đã tự ý ký vào 4-5 hồ sơ vay vốn thay cho những cá nhân đến ngân hàng giải ngân...
Tại phần xét hỏi tại phiên tòa ngày 6-2, bị cáo Khánh khai, các giấy chứng nhận được bị cáo làm giả thông qua một đối tượng chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội. Việc bị cáo làm giả giấy chứng nhận để vay vốn của các bị hại và ngân hàng... chồng của bị cáo không biết.
Tuy nhiên, quá trình xét hỏi, bị cáo lại thừa nhận, bị cáo và chồng có ký vào 2 tờ giấy vay tiền... của một cá nhân.
Xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm bị cáo là cán bộ, nhân viên ngân hàng, HĐXX cho biết, trong cáo trạng có nêu, Nguyễn Thị Loan là cán bộ kiểm soát cho vay, tiến hành thẩm định hồ sơ trên cơ sở thông tin, tài liệu và báo cáo đề xuất của Hương, Lâm và Toản, không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ vay vốn.
Cáo trạng xác định, bà Loan có thiếu sót trong việc đôn đốc, thực hiện kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các khách hàng nhưng thời điểm này ngân hàng đã thực hiện giải ngân và bị chiếm đoạt tiền (tội phạm đã hoàn thành). Do đó, hành vi của bà Loan không cấu thành tội phạm.
HĐXX hỏi bị cáo Nguyễn Văn Long (cựu giám đốc ngân hàng) về trách nhiệm của bà Loan.
Bị cáo Long cho biết, bà Loan có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trực tiếp giải ngân. Việc thẩm định không phải kiểm tra hồ sơ giấy tờ theo danh mục, lỗi chính tả, tính hợp lý, hợp pháp của hồ sơ mà là kiểm tra giá trị tài sản; trường hợp tài sản không đủ điều kiện cho vay, cán bộ kiểm soát sẽ được quyền thẩm định lại.
HĐXX hỏi bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương (nhân viên quan hệ khách hàng) về lời khai của bị cáo Long về bà Loan đúng hay sai.
Bị cáo Hương trình bày, bản thân chỉ làm theo nhiệm vụ và chịu trách nhiệm đối với phần việc của mình. Hồ sơ vay là một mắt xích, dây chuyền và bị cáo không thể kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ được.
Bị cáo chỉ là nhân viên quan hệ khách hàng, đứng vai trò thứ yếu và hồ sơ vay còn qua các khâu lãnh đạo, kiểm soát phê duyệt, nên bị cáo không có ý kiến. Bị cáo Hương khẳng định cáo trạng mô tả hành vi của bị cáo là sai.
Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Huỳnh Văn Lâm (nhân viên quan hệ khách hàng) không trả lời đúng sai đối với hành vi của bà Loan.
Tuy nhiên, bị cáo này khai thêm, theo nghiệp vụ thì người kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính đúng, hợp pháp hợp lệ của hồ sơ và có thể đi kiểm tra thực tế hồ sơ vay dựa trên báo cáo đề xuất cho vay của nhân viên quan hệ khách hàng.
Theo cáo trạng, cuối năm 2021, do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Thị Khánh làm giả 16 giấy chứng nhận để vay tiền ngân hàng, chiếm đoạt 3,7 tỉ đồng.
4 bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên ngân hàng đã thiếu trách nhiệm trong quá trình thẩm định, xét duyệt và kiểm tra sau cho vay, không rà soát, đánh giá đầy đủ tính pháp lý hồ sơ, không kịp thời phát hiện tài sản bảo đảm là giấy tờ giả... gây hậu quả nghiêm trọng, để Khánh chiếm đoạt 3,7 tỉ đồng.
VKS nêu lý do giữ nguyên quan điểm truy tố
Vụ án đã từng được VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố ra toà án tỉnh để xét xử. Tuy nhiên, TAND tỉnh Đồng Nai đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Sau đó, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ 3 vấn đề:
Thứ nhất, xác định những cá nhân được bị cáo Khánh nhờ đứng tên trên sổ hồng giả và làm thủ tục vay tiền tại ngân hàng có dấu hiệu đồng phạm với Khánh hay không.
Thứ hai, xác định nguyên nhân chính dẫn đến thiệt hại vốn vay cho ngân hàng, ai là người chịu trách nhiệm bồi thường khi ngân hàng bị thiệt hại.
Thứ ba, làm rõ vai trò, trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong từng khâu, quy trình cho vay, đặc biệt là quy định về kiểm tra giấy tờ nhà đất theo quy định pháp luật và quy chế ngân hàng đối với khoản vay không có bảo đảm.
Tại phiên xét xử, sau khi công bố bản cáo trạng, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai đã công bố công văn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo.
Theo đại diện VKS, qua nghiên cứu tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ, VKSND tỉnh Đồng Nai có quan điểm:
Qua làm việc với những người là người nhà, gồm: mẹ, anh chồng, chị dâu, em rể, cháu, con hoặc hàng xóm lâu năm với bị cáo Khánh được Khánh nhờ đứng tên, ký hồ sơ vay vốn tại ngân hàng.
Một số cá nhân không biết chữ; các cá nhân này không biết Khánh sử dụng giấy chứng nhận giả để vay vốn, chỉ ký tên, điểm chỉ... Do tình cảm gia đình, hàng xóm thân thiết nên đã cung cấp thông tin cho Khánh sang tên trên giấy chứng nhận, làm thủ tục vay vốn.
Khi hồ sơ vay được duyệt, Khánh cùng các cá nhân trên đến ngân hàng để làm hồ sơ, thủ tục và nhận tiền vay. Các cá nhân này sau khi nhận tiền giải ngân về đều đưa cho Khánh sử dụng. Khánh chủ động trả gốc và lãi hằng tháng hoặc đưa tiền cho của các khoản vay.
Đến khi Khánh bị bắt, các cá nhân trên mới biết việc Khánh sử dụng giấy chứng nhận giả để vay tiền.
Bị cáo Nguyễn Thị Khánh dùng các giấy chứng nhận giả để tự mình và nhờ các cá nhân trên làm thủ tục vay vốn để chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Trong quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ để cho vay, nhân viên ngân hàng không phát hiện giấy chứng nhận trong hồ sơ là giả, nên thực hiện giải ngân khoản vay và bị Khánh chiếm đoạt tiền.
Theo VKS, bị cáo Khánh là người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng, các cá nhân đứng tên vay giúp Khánh không sử dụng số tiền vay, không trả tiền vay theo hợp đồng đã ký nên Khánh có trách nhiệm bồi thường.
Cũng theo đại diện VKS, các nhân viên ngân hàng đã tự nguyện đóng góp tiền để tất toán dư nợ của các hồ sơ vay bằng hình thức nộp tiền mặt là không đúng quy định về pháp luật vay vốn quy định khách hàng phải trực tiếp nộp tiền.
Đối với vai trò của ngân hàng trong việc xét duyệt cho vay đối với khoản vay không có tài sản đảm bảo, theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Quy chế 255 ngày 9-4-2019 của HĐTV ngân hàng về cho vay đối với khách hàng trong hệ thống ngân hàng và Điều 31, 32, 34 Nghị quyết 1225 ngày 18-6-2019 của Tổng giám đốc ngân hàng này quy định quy trình cho vay trong hệ thống ngân hàng, trong đó về quan hệ khách hàng sẽ tiếp nhận nhu cầu vay vốn của khách hàng, nhu cầu thông tin, hồ sơ, tài liệu khách hàng vay vốn, phương án sử dụng vốn, tài sản bảo đảm phục vụ cho việc cho vay, chịu trách nhiệm tính hợp pháp, hợp lệ, tính đầy đủ của bộ hồ sơ vay vốn; tính chính xác, trung thực của nội dung báo cáo đề xuất cho vay; phải thẩm định khoản vay trên cơ cở hồ sơ, tài liệu và báo cáo đề xuất cho vay... của người quan hệ khách hàng.
Người quyết định cho vay căn cứ hồ sơ khoản vay, đề xuất của người quan hệ khách hàng, người thẩm định để cho vay hay không cho cho vay theo thẩm quyền; tổ chức kiểm tra, giám sát việc cho vay, giải ngân, thu nợ và xử lý khoản vay.
Tuy không quy định về cách thức kiểm tra giấy tờ nhà đất nhưng quy định rõ người quan hệ khách hàng phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ và đầy đủ của bộ hồ sơ vay vốn.
Đối với các hồ sơ vay vốn của bị cáo Khánh, giấy chứng nhận bản chính là thành phần bắt buộc phải có trong hồ sơ vay vốn.
Do đó, VKSND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như cáo trạng của Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai đã ký và chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh Đồng Nai để xét xử theo quy định.