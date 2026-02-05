Gia Lai: Cặp vợ chồng bị truy tố vì khóa cổng nhốt nhiều người, có cả công an 05/02/2026 18:08

(PLO)- Tranh chấp về tài sản, cặp vợ chồng ở Gia Lai đã làm liều, khóa cổng nhốt hai cán bộ công an nhiều giờ liền bất chấp khuyên can của lực lượng chức năng.

Ngày 5-2, VKSND tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng, truy tố hai vợ chồng bị can Trần Thị Tâm (56 tuổi) và Lê Hữu Thống (57 tuổi, ngụ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) về tội giữ người trái pháp luật.

Hai bị can này bị cáo buộc đã có hành vi khóa cổng, nhốt nhiều người, trong đó có hai cán bộ Công an phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, gồm: Trung tá NTV, Phó trưởng Công an phường và Thiếu úy TĐT.

Cơ quan chức năng xác định bị can Lê Hữu Thống là người thực hành trực tiếp; Trần Thị Tâm đóng vai trò đồng phạm giúp sức. Tình tiết tăng nặng: Phạm tội đối với người đang thi hành công vụ và phạm tội đối với hai người trở lên (giữ tổng cộng năm người trái phép).

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường, yêu cầu vợ chồng bà Trần Thị Tâm và Lê Hữu Thống mở cửa nhưng không chấp hành, vẫn nhốt hai cán bộ công an cùng người dân bên trong ngôi nhà. Ảnh: RH

Theo cáo trạng, năm 2023, bà Trần Thị Tâm có thỏa thuận mua bốn lô đất liền kề của bà NTH (ngụ phường Hòa Hưng, TP.HCM) tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai với giá 15,5 tỉ đồng và đã đặt cọc, thanh toán 5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do hai bên không thống nhất nên hợp đồng chuyển nhượng bất thành. Sau đó, bốn lô đất này đã được bán lại cho bên thứ ba là ông ĐBK (ngụ phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Bà Trần Thị Tâm cho rằng các lô đất này bà đã đặt cọc mua, nên đã tự ý lập hợp đồng cho người khác thuê nhà và ở trên đất này. Giữa năm 2024, ông ĐBK phát hiện có người ở trên đất của mình và báo chính quyền địa phương xử lý nhưng không dứt điểm.

Khoảng 9 giờ ngày 25-1, ông NBK đến kiểm tra đất của mình thì phát hiện ông Lê Hữu Thống đang cho người sơn sửa tường bao quanh khu đất và giữa hai bên xảy ra tranh cãi. Sau đó, ông Thống đuổi ông ĐBK ra ngoài, nhưng không được nên tiến hành khóa cổng lại, không cho ra ngoài.

Nhận được tin báo, Công an phường Hội Phú phân công Trung tá NTV, Phó trưởng Công an phường và Thiếu úy TĐT đến hiện trường vụ việc để kiểm tra, giải quyết. Trong quá trình làm việc, hai cán bộ công an cũng bị ông Thống khóa cổng nhốt lại không cho ra ngoài.

Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát 113 đã có mặt tại hiện trường và đề nghị ông Thống mở cửa để vào làm việc nhưng không được.

Cùng thời điểm này, bà Trần Thị Tâm cũng có mặt tại hiện trường. Bà Tâm không có hành động can ngăn mà còn có lời nói ủng hộ, thách thức những người có mặt tại đây. Đồng thời, bà Tâm sử dụng một con dao để đe dọa ông ĐBK.

Phát hiện có nhiều người cùng bị nhốt bên trong, Trung tá NTV gọi điện thoại báo cáo đến Trưởng Công an phường Hội Phú; Trưởng Công an phường Hội Phú báo cáo sự việc đến lãnh đạo Công an TP Pleiku cũ.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu giữ người trái pháp luật, không chấp hành yêu cầu làm việc của lực lượng chức năng, Công an TP Pleiku đã cử lực lượng đến hiện trường giải quyết, tránh xảy ra trường hợp người dân hiếu kỳ tập trung đông, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Công an khám xét nhà riêng của bà Trần Thị Tâm tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Khoảng hơn 13 giờ ngày 25-1-2025, lực lượng Công an TP Pleiku yêu cầu mở cổng, nhưng vợ chồng ông Thống vẫn không chấp hành. Công an TP Pleiku đã nhiều lần giải thích, vận động, thuyết phục và gọi loa yêu cầu mở cổng nhưng bất thành.

Đến 14 giờ cùng ngày, Công an TP Pleiku phá khoá, mở cổng vào lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với vợ chồng ông Lê Hữu Thống và Trần Thị Tâm về hành vi giữ người trái pháp luật.