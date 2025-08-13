1 giám đốc công ty bị bắt giữ trái pháp luật để đòi nợ 13/08/2025 19:26

(PLO)- Nhóm bị cáo bắt giữ trái pháp luật giám đốc một công ty cùng với nhân viên kế toán để đòi khoản nợ hơn 11 tỉ đồng.

Ngày 13-8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Bằng 18 năm tù về các tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Cùng các tội danh, các bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Mạnh Đạt, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hiếu, Đàm Quang Anh Hải, Đỗ Văn Bình, Đỗ Ngọc Minh, Mai Ngọc Vinh nhận mức án từ 14 năm 6 tháng đến 17 năm 6 tháng tù.

Theo cáo buộc, bị cáo Đinh Tiến Bằng là người thành lập Công ty cổ phần thương mại đầu tư xây dựng Đức Hoàng.

Qua quan hệ xã hội và cùng góp vốn làm ăn nên bị cáo Bằng quen biết với ông Lồng Khải Hắm, là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nhựa ABC.

Đến khoảng tháng 10-2022, qua mối quan hệ, ông Hắm biết Công ty Phú Bình do anh Nguyễn Đức H thành lập và điều hành. Công ty Phú Bình hoạt động kinh doanh mặt hàng nhựa.

Ngày 25-12-2022 và ngày 5-1-2023, đại diện Công ty Phú Bình và đại diện Công ty ABC đã ký kết 2 hợp đồng mua bán nhựa có tổng giá trị hơn 11 tỉ đồng.

Thời điểm đó, do cần vay tiền ngân hàng để phục vụ sản xuất, kinh doanh nên ông Hắm đã thỏa thuận với anh S (kế toán Công ty Phú Bình) sử dụng 2 hợp đồng mua bán trên để Công ty ABC vay 11,5 tỉ đồng của ngân hàng.

Thực tế, không hề có việc giao nhận hàng hóa như hợp đồng mua bán thể hiện. Hai bên thỏa thuận, sau khi phía ngân hàng giải ngân sẽ chuyển 11,5 tỉ đồng nói trên vào tài khoản của Công ty Phú Bình thì Công ty Phú Bình sẽ chuyển trả vào tài khoản của Công ty ABC.

Đến lúc đó, Công ty ABC có trách nhiệm trả số tiền gốc 11,5 tỉ đồng và lãi suất theo thỏa thuận cho phía ngân hàng.

Tháng 1-2023, ngân hàng thông báo sẽ giải ngân 11,5 tỉ đồng cho Công ty ABC vào tài khoản của Công ty Phú Bình. Ông Hắm thông báo cho phía Công ty Phú Bình và yêu cầu chuyển lại tiền cho Công ty ABC như thỏa thuận trước đó.

Tuy nhiên, chiều hôm đó, anh H chỉ đạo nhân viên, sau khi được ngân hàng giải ngân thì chuyển tiền sang tài khoản một công ty do anh H thành lập để trả nợ.

Vậy nên, sau khi ngân hàng giải ngân, nhân viên của anh H đã dùng 9 tỉ đồng trả nợ, còn 2,5 tỷ đồng dùng trả lương và thưởng tết cho nhân viên theo chỉ đạo của anh H.

Ngay sau khi biết tin tiền đã không được chuyển cho Công ty ABC theo thỏa thuận, ông Hắm đã nhờ bị cáo Đinh Tiến Bằng, Nguyễn Thanh Tâm và Mai Ngọc Vinh lên sân bay Nội Bài tìm gặp anh H để đòi nợ.

Khi biết chiều tối ngày 19-1-2023, anh H từ TP HCM bay ra Hà Nội, bị cáo Bằng đã rủ theo nhóm bạn cùng ra sân bay Nội Bài để chờ và sau đó bắt giữ anh H và anh S đưa đến một quán cà phê ở quận Cầu Giấy (cũ).

Tại đây, bị cáo Bằng cùng nhóm bạn vây 2 doanh nhân đe dọa, chửi, đánh, đòi 11,5 tỉ đồng. Tâm dùng dây sạc điện thoại vụt vào mặt 2 nạn nhân, còn Bằng đạp vào mặt anh H.

Sau đó, nạn nhân tiếp tục bị đưa đến một căn nhà ở tỉnh Hải Dương (cũ), bị đánh đập buộc phải trả tiền cho Công ty ABC.

Ngày 20-1-2023, ông Hắm đến gặp các nạn nhân tại một quán cà phê ở Hà Nội. Tại đây, anh H hứa với ông Hắm sẽ vay tiền trả trước 1 khoản. Tuy nhiên chỉ có thể xoay được 1,5 tỉ đồng để trả nên nạn nhân tiếp tục bị giữ lại quán cà phê, bị đe dọa, đánh chửi.

Cuối cùng anh H phải đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng đất và nhà cho Bằng thì mới được cho về. Sau khi về nhà, anh H đến Công an khai báo sự việc.

CQĐT xác định ông Hắm không bàn bạc, chỉ đạo việc bắt giữ, đánh người để đòi tiền nên không đồng phạm với các bị cáo.