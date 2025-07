Phá nhanh vụ bắt giữ người trái pháp luật: Công an tỉnh Lâm Đồng được khen 12/07/2025 09:07

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời điều tra, làm rõ và giải cứu thành công nạn nhân bị bắt giữ trái pháp luật xảy ra tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc.

Tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2025, diễn ra ngày 11-7, Thiếu tướng Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã thay mặt Bộ Công an trao thưởng cho các đơn vị lập chiến công xuất sắc trong chuyên án.

Nhiều lực lượng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng được Bộ Công an khen thưởng. Ảnh: PN

Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh được thưởng 20 triệu đồng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an xã Hàm Liêm được thưởng mỗi đơn vị 15 triệu đồng, trích từ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

Dịp này, nhiều cá nhân được trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân” vì những đóng góp tiêu biểu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 1-7-2025, Công an xã Hàm Liêm tiếp nhận tin báo khẩn cấp từ bà Trương Thị Xuân Chi (53 tuổi, trú tại thôn 3, xã Hàm Liêm) về việc con trai bà là anh Lê Nguyễn Vạn Phước (24 tuổi) bị một nhóm đối tượng bắt giữ trái phép để đòi nợ.

Các đối tượng liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: PN

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hàm Liêm đã lập tức báo cáo lên cấp trên và phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan để xác minh, truy tìm tung tích nạn nhân và nhóm đối tượng.

Nhờ triển khai đồng bộ, khẩn trương các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều cùng ngày, lực lượng Công an đã giải cứu thành công anh Phước, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho nạn nhân; đồng thời bắt giữ toàn bộ các đối tượng có liên quan, đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng chủ mưu trong vụ việc là Nguyễn Lê Hồng Phú (25 tuổi, trú tại thôn Đại Thiện 1, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng). Do mâu thuẫn liên quan đến một khoản nợ cá nhân chưa được giải quyết, Phú đã lên kế hoạch bắt giữ anh Phước nhằm gây sức ép lên gia đình nạn nhân để đòi tiền.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phú đã thuê xe ô tô và rủ thêm ba người khác gồm: Lê Thị Đô (25 tuổi), Nguyễn Hà Phước An (18 tuổi) và Nguyễn Đình Duy (21 tuổi) cùng tham gia.

Tối 28-6-2025, nhóm này phục kích trước cây xăng Lê Gia, thuộc thôn 5, xã Hàm Liêm. Khi phát hiện anh Phước đang ngồi một mình trong xe taxi, các đối tượng đã khống chế và đưa nạn nhân về nhà riêng của Phú, giam lỏng tại đây trong gần ba ngày – từ đêm 28-6 đến chiều 1-7.

Vụ việc đã gây lo lắng trong dư luận địa phương và nếu không được xử lý kịp thời, có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Việc phá án nhanh, giải cứu nạn nhân an toàn và bắt giữ đầy đủ các đối tượng đã thể hiện tinh thần chủ động, mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là vai trò của công an cơ sở trong phát hiện và xử lý tình huống khẩn cấp.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Thiếu tướng Trương Minh Đương biểu dương tinh thần phản ứng nhanh và hiệu quả của các đơn vị, khẳng định đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả từ việc kiện toàn, nâng cao năng lực công an cấp xã, cũng như tăng cường cơ chế phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ.

Khen thưởng kịp thời của Bộ Công an không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp phá án, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của ngành Công an trong việc đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe và quyền tự do của công dân.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.