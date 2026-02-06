Chiêu lừa xuất khẩu lao động của người phụ nữ có 2 quốc tịch 06/02/2026 18:29

(PLO)- Bị cáo Ly đã đưa ra thông tin giả về việc tuyển dụng, đưa người Việt Nam xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc với mức lương cao.

Ngày 6-2, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Yến Ly (34 tuổi) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo hoàn trả số tiền hơn 3,3 tỉ đồng cho các bị hại.

Theo cáo trạng, Ly có hai quốc tịch là Việt Nam và Hàn Quốc. Đầu tháng 3-2025, Ly sử dụng Facebook để đăng tải thông tin tuyển dụng giả về việc đưa người Việt Nam xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc với mức lương cao.

Bị cáo Nguyễn Thị Yến Ly bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: VĂN VŨ

Nhiều người tin tưởng đăng ký, đưa tiền cho Ly làm hồ sơ, thủ tục xuất cảnh, sau đó bị cáo chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân. Thống kê từ tháng 3-2023 đến tháng 8-2023, Ly đăng thông tin tuyển lao động đi Hàn Quốc với chi phí 110 triệu đồng/người và yêu cầu đặt cọc trước 50 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, Ly yêu cầu người đăng ký chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm các giấy tờ liên quan rồi mang đến một khách sạn ở phường Tân Bình, TP.HCM nộp cho một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) làm tiếp tân, rồi Ly đến nhận hồ sơ.

Kế đó, Ly tiếp tục liên lạc yêu cầu các bị hại nộp thêm 60 triệu đồng còn lại và dọa nếu không nộp đúng hạn sẽ mất tiền đặt cọc. Từ đó, nhiều người đã chuyển tiền.

Mặt khác, bị cáo Ly còn hứa hẹn thời gian các bị hại sẽ được cấp visa, xuất cảnh sang Hàn Quốc. Qua đó, yêu cầu đóng thêm nhiều khoản khác, như: tiền thuê nhà (25-30 triệu đồng/người), tiền vé máy bay (6,8-9 triệu đồng/người), cùng tiền đổi sang tiền Hàn Quốc để sử dụng…

Với thủ đoạn nói trên, Ly đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 3,3 tỉ đồng. Trong đó, mỗi bị hại bị chiếm đoạt từ 80-190 triệu đồng, có trường hợp bị hại chuyển tiền theo nhóm, lên đến hàng trăm triệu đồng.