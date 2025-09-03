Vượt đỉnh 13 năm, giá bạc còn tăng đến đâu? 03/09/2025 15:45

(PLO)- Giá bạc tăng lên ngưỡng cao nhất từ năm 2011 nhờ kỳ vọng Fed sẽ sớm hạ lãi suất và nhu cầu công nghiệp phục hồi.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc ngày 3-9 điều chỉnh giảm nhẹ về mức 40,6 USD/ounce sau bốn phiên tăng giá liên tiếp. Dù vậy, đây vẫn là vùng giá cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2011.

Kỳ vọng lãi suất thấp và vai trò tài sản trú ẩn

Tại thị trường trong nước, ghi nhận tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 đang được niêm yết ở mức 1.567.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.615.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 47.000 đồng/lượng so với thời điểm trước kỳ nghỉ lễ.

Chỉ trong một tháng qua, giá bạc tại doanh nghiệp này đã tăng 10,2%. Nếu so với cùng kỳ năm trước, mức tăng lên đến 54,2%, chỉ thấp hơn đà tăng của vàng (65%) và cao hơn gần 10 lần so với lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại.

Đà tăng mạnh của bạc trên thị trường quốc tế được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất và sự phục hồi của nhu cầu công nghiệp.

Các nhà phân tích cho rằng thị trường bạc đang trong giai đoạn "nghỉ" sau một chuỗi tăng tốc mạnh mẽ, khi đồng USD hồi phục và các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng đang chậm lại. Nếu giá bạc vượt qua mốc 40,85 USD/ounce, dư địa tăng trưởng có thể mở ra, hướng tới mục tiêu tiếp theo là 44,22 USD/ounce.

Giá bạc tăng mạnh trong bối cảnh nhu cầu đầu tư và thị trường công nghiệp có dấu hiệu phục hồi trở lại. Ảnh minh họa

Đà bứt phá của giá bạc song hành cùng giá vàng, phản ánh dòng vốn toàn cầu đang tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn trước những kỳ vọng ngày càng rõ nét về việc Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo bà Joni Teves, chuyên gia tài chính tại UBS (một trong những ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ), môi trường lãi suất thấp hơn, dữ liệu kinh tế kém khả quan và bất ổn vĩ mô gia tăng đang củng cố vai trò của vàng và bạc trong chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Bà Rhona O’Connell, Trưởng bộ phận Phân tích thị trường khu vực EMEA và châu Á tại StoneX, nhận định bạc chính là tâm điểm dẫn dắt thị trường trong tuần này.

"Việc Mỹ cân nhắc đưa bạc vào danh sách vật liệu thiết yếu đã trở thành chất xúc tác đẩy giá vượt mốc 40 USD/ounce, đồng thời hỗ trợ đà tăng của vàng"- bà O'Connell cho biết.

Gần đây, Bộ Nội vụ Mỹ đã đề xuất đưa bạc vào danh sách khoáng sản quan trọng, bên cạnh đồng, silicon và các kim loại khác. Động thái này cho thấy sự công nhận ngày càng rõ rệt về vai trò chiến lược của bạc đối với ngành công nghiệp và an ninh năng lượng.

Tài sản kép của kỷ nguyên năng lượng xanh và AI

Bạc có đặc tính kép độc đáo khi vừa là kim loại quý, vừa là nguyên liệu công nghiệp thiết yếu. Ngoài vai trò trú ẩn an toàn, nhu cầu sử dụng bạc ngày càng gắn liền với các lĩnh vực trọng yếu của quá trình chuyển đổi năng lượng và cách mạng công nghệ.

Dù ngành năng lượng mặt trời đang đối mặt với tình trạng dư cung tạm thời, triển vọng dài hạn vẫn rất tích cực. Cùng với đó, làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng điện khí hóa ô tô đang tạo ra nền tảng vững chắc, thúc đẩy nhu cầu bạc tăng trưởng bền vững.

Chuyên gia Nick Cawley dự báo: “Giá vàng có thể tiến tới vùng 3.750 USD/ounce vào cuối năm nay, trong khi giá bạc hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 44 USD/ounce ngay trong năm 2025”.

Theo ông Cawley, xu hướng cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn, nỗ lực giảm phụ thuộc vào USD của nhiều quốc gia châu Á trong dự trữ và thanh toán, cùng với bất ổn địa chính trị, sẽ là những yếu tố chính củng cố đà tăng cho cả hai kim loại quý.

Song song với diễn biến của giá bạc, giá vàng cũng đã thiết lập kỷ lục mới trên 3.500 USD/ounce. Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi nhu cầu mua ròng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và dòng vốn rút khỏi trái phiếu kho bạc Mỹ, vốn là kênh trú ẩn truyền thống nhưng đang dần mất đi sức hút.

Điểm đáng chú ý là trong khi vàng hưởng lợi chính từ bất ổn vĩ mô, bạc lại là tâm điểm của đợt tăng giá lần này. Giá bạc đã tăng 40% kể từ đầu năm, nhờ sự cộng hưởng giữa nhu cầu công nghiệp và sức hấp dẫn của một tài sản trú ẩn an toàn.

Trong ngắn hạn, thị trường có thể chứng kiến biến động mạnh với khả năng giá bạc điều chỉnh về vùng hỗ trợ 37,90 USD/ounce.

Tuy nhiên, triển vọng trung hạn vẫn là xu hướng tăng. Các yếu tố nền tảng bao gồm chính sách tiền tệ nới lỏng, nhu cầu công nghiệp từ lĩnh vực năng lượng xanh, AI, điện khí hóa và xu hướng phi đô la hóa. Những yếu tố này đang củng cố vị thế của bạc như một tài sản kép: vừa là kênh trú ẩn an toàn, vừa là nguyên liệu chiến lược.