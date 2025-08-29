Thỏi bạc, bạc miếng in hình trống đồng, cờ Tổ quốc đắt hàng dịp Quốc Khánh 2-9 29/08/2025 14:40

(PLO)- Các sản phẩm bạc miếng, thỏi bạc có in hình mang biểu tượng đất nước đang được người tiêu dùng săn đón, nhất là giới trẻ trong dịp chào mừng Quốc Khánh 2-9.

Không chỉ thời trang, phụ kiện yêu nước, các bộ sưu tập bạc thỏi, bạc miếng in hình trống đồng hoặc hình kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đang gây sốt thị trường tiêu dùng.

Ông Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat cho biết, nhằm hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2-9 tới đây, đơn vị ông đã cho bán ra thị trường mẫu bạc miếng có in hình Trống Đồng Đông Sơn - một biểu tượng của cội nguồn, của bản sắc và sự quật cường của dân tộc Việt Nam.

Đây là phiên bản bạc miếng 5 lượng được chế tác từ bạc nguyên khối, hàm lượng tinh khiết 999, với hoa văn Trống Đồng Đông Sơn chạm khắc tinh xảo. Theo giá bạc miếng công bố ngày 26-8, mỗi ấn phẩm có giá khoảng gần 7,7 triệu đồng.

Giới trẻ săn đón bạc miếng có in hình các biểu tượng mang tính lịch sử dân tộc. ẢNH: HUY HẬU

Đáng chú ý, chỉ trong vài phút mở bán, 5.000 ấn phẩm bạc “Ngày độc lập” lấy cảm hứng từ Trống Đồng Đông Sơn” đã được công ty bán hết.

Đại diện doanh nghiệp còn cho biết thêm hiện lượng đặt mua vượt dự kiến, cho thấy nhu cầu sưu tầm sản phẩm kỷ niệm Quốc khánh 2-9 của người tiêu dùng rất cao, đặc biệt ở nhóm trẻ.

Bạc miếng in hình chim hạc. Ảnh: HUY HẬU

“Điều này phản ánh sức hút của những sản phẩm kỷ niệm, kể cả sản phẩm có giá trị gắn với ngày lễ lớn của dân tộc. Với bạc miếng in biểu tượng yêu nước, người mua không chỉ nhận được giá trị về lịch sử, tinh thần mà còn mang giá trị kinh tế trong thời điểm hiện nay”- ông Anh chia sẻ

Được biết, trước đó, Ancarat còn từng ra mắt một số ấn phẩm bạc giới hạn gắn với các dấu mốc lịch sử và biểu tượng văn hóa như bạc miếng kỷ niệm Ngày 30-4, bạc Sư tử, bạc khắc danh lam thắng cảnh tại Huế, Hà Nội, TP.HCM…

Các sản phẩm này đều được phát hành với số lượng hạn chế và nhanh chóng được cộng đồng sưu tầm quan tâm. Việc liên tục đưa ra các thiết kế kỷ niệm cho thấy Ancarat đang duy trì dòng sản phẩm gắn liền với những sự kiện trọng đại, bên cạnh giá trị tích trữ kim loại quý.

Tương tự, cách đây không lâu, Tập đoàn Phú Quý cũng đã bán hết 9.999 thỏi bạc kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 chỉ trong 1 ngày mở bán.

Mỗi thỏi bạc có trọng lượng 5 lượng, chế tác từ bạc 999 và được khắc họa biểu trưng chính thức kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (theo Quyết định số 2305/QĐ-BVHTTDL ngày 2/7/2025 của Bộ VH-TT&DL). Biểu trưng được đặt nổi bật trên nền mặt trời 10 cánh từ trống đồng Hà Nội.

Theo giabac.vn, trong một năm qua, giá bạc trong nước đã tăng khoảng 41,1%, từ 1,010 đồng/lượng lên 1,448 triệu đồng/lượng. Hiện nay bạc được lựa chọn đầu tư vì đây là kim loại quý và mang nhiều tiềm năng tăng trưởng.

Gần đây lượng vốn đổ vào các quỹ ETF bạc cũng tăng vọt, với 300 tấn bạc được mua vào chỉ trong tháng 6- gấp đôi mức 150 tấn của tháng trước.