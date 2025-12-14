Kiev: Nga tấn công tàu dân sự Thổ Nhĩ Kỳ trong vùng biển Ukraine 14/12/2025 05:54

(PLO)- Hải quân Ukraine thông tin rằng Nga cố ý tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào một tàu dân sự của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ một ngày sau khi tập kích hai cảng của Ukraine.

Ngày 13-12, Hải quân Ukraine thông tin rằng Nga cố ý tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào một tàu dân sự của Thổ Nhĩ Kỳ chở dầu hướng sang Ai Cập, theo hãng tin Reuters.

Trong thông báo đăng trên Telegram, hải quân Ukraine cho biết con tàu mang tên Viva, trên tàu có 11 công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Tàu Viva của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: MARINETRAFFIC

Thông báo nói rằng không có ai bị thương và con tàu vẫn tiếp tục hành trình sang Ai Cập.

“Cuộc tấn công diễn ra trên vùng biển quốc tế, trong vùng đặc quyền kinh tế của Ukraine, ngoài tầm với của các hệ thống phòng không Ukraine” - thông báo cho biết thêm, đồng thời cáo buộc Nga vi phạm luật hàng hải.

Hải quân Ukraine cho biết đang liên lạc với thuyền trưởng con tàu.

Theo hải quân Ukraine, cuộc tấn công mới nhất của Nga diễn ra chỉ một ngày sau khi Moscow tấn công 2 cảng của Ukraine, làm hư hại 3 con tàu thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ. Một trong số các con tàu đó đã bốc cháy lớn.

Nga chưa bình luận về các vụ tấn công.

Trong diễn biến liên quan, ngày 12-12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp thuận một “lệnh ngừng bắn hạn chế” đối với hạ tầng cảng và cơ sở năng lượng trong cuộc chiến Nga-Ukraine, theo hãng tin AFP.

Lời kêu gọi của ông Erdogan được đưa ra ngay sau loạt vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu được cho có liên hệ với Nga trên Biển Đen, trong đó có một số vụ tấn công bằng UAV mà Ukraine tuyên bố nhận trách nhiệm.

Ankara chỉ trích mạnh các vụ tấn công và triệu tập đại diện của cả Nga và Ukraine để cảnh báo rằng những đòn đánh này tạo ra một “sự leo thang đáng lo ngại”.