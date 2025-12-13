Ông Erdogan thúc giục Nga-Ukraine ngừng bắn vào hạ tầng cảng và năng lượng 13/12/2025 07:01

(PLO)- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi cả Nga và Ukraine đồng ý một “lệnh ngừng bắn hạn chế” đối với hạ tầng cảng và cơ sở năng lượng.

Ngày 12-12, gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề một diễn đàn ở Turkmenistan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi một “lệnh ngừng bắn hạn chế” đối với hạ tầng cảng và cơ sở năng lượng trong cuộc chiến Nga-Ukraine, theo hãng tin AFP.

Bên lề hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 30 năm ngày Turkmenistan tuyên bố trung lập vĩnh viễn, ông Erdogan nói với ông Putin rằng các nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh là đáng trân trọng, đồng thời cho biết “việc thực thi một lệnh ngừng bắn hạn chế, đặc biệt tập trung vào cơ sở năng lượng và các cảng, có thể mang lại lợi ích, theo thông cáo của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Turkmenistan ngày 12-12. Ảnh: TASS

Trước đó, ngày 11-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang xây dựng kế hoạch cho một lệnh ngừng bắn liên quan trực tiếp hạ tầng năng lượng và hoạt động vận tải biển.

“Ông Erdogan đã nói với tôi về việc này. Tôi nói rằng chúng tôi sẽ ủng hộ. Ông ấy muốn tổ chức một cuộc họp tương ứng, ban đầu ở cấp chuyên viên, sau đó ở cấp lãnh đạo. Tôi nói rằng chúng tôi sẵn sàng” - ông Zelensky cho biết.

Những phát ngôn của ông Erdogan được đưa ra ngay sau loạt vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu được cho có liên hệ với Nga trên Biển Đen, trong đó có một số vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) mà Ukraine tuyên bố nhận trách nhiệm.

Ankara chỉ trích mạnh các vụ tấn công và triệu tập đại diện của cả Nga và Ukraine để cảnh báo rằng những đòn đánh này tạo ra một “sự leo thang đáng lo ngại”.

Lời kêu gọi của ông Erdogan cũng được đưa ra trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Ukraine khi mùa đông đến.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 12-12, ông Serhiy Lysak - người đứng đầu Cơ quan Hành chính Quân sự Odessa - nói rằng một cuộc không kích của Nga vào Odessa đã gây hư hại cơ sở hạ tầng và khiến một số khu vực trong thành phố mất điện và nước.