Ông Lavrov: Nga sẵn sàng ký cam kết không gây hấn NATO và EU 11/12/2025 19:56

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng việc ký cam kết không gây hấn phải dựa trên cơ sở tập thể, cùng có lợi.

Ngày 11-12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Moscow không có kế hoạch gây hấn nào chống lại các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc Liên minh châu Âu (EU) và do đó sẵn sàng ký kết các văn kiện pháp lý với họ về vấn đề này, theo hãng thông tấn TASS.

“Như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định rõ ràng, chúng tôi không hề có bất kỳ kế hoạch gây hấn nào chống lại các thành viên NATO hay EU và chúng tôi sẵn sàng ghi nhận những đảm bảo tương ứng bằng văn bản, trong một văn kiện pháp lý. Tất nhiên, trên cơ sở tập thể, cùng có lợi” - ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cáo buộc rằng “cơn cuồng quân sự” đang ngự trị ở châu Âu hiện nay và nếu họ quyết định gây chiến, Nga sẵn sàng “ngay lập tức”.

Ngoài ra, ông Lavrov còn cáo buộc những nỗ lực pháp lý của châu Âu trong việc chống lại Nga, viện dẫn Tòa án Hình sự Quốc tế, Cục Cảnh sát châu Âu (Europol).

NATO, EU chưa lên tiếng về phát ngôn trên.

Năm nay EU đã có những bước đi nghiêm túc để tăng cường quân đội các nước thành viên và quân sự hóa nền kinh tế châu Âu.

Vào tháng 3, một hội nghị thượng đỉnh đã thông qua kế hoạch tái vũ trang trị giá 800 tỉ euro mang tên ReArm EU. Sau đó, Hội đồng châu Âu đã thành lập quỹ Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) như một phần của chương trình quân sự hóa dài hạn đến năm 2030.

Hội nghị thượng đỉnh tháng 6 cũng đã quyết định tăng chi tiêu quốc phòng ở các nước EU lên đến 5% GDP vào năm 2035.

Vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius rằng Nga có thể tấn công một thành viên NATO “sớm nhất vào năm 2028” hoặc thậm chí ngay năm tới. Bộ trưởng quốc phòng Đức cho rằng Berlin và các đối tác châu Âu phải phản ứng “nhanh chóng và quyết liệt” bằng cách củng cố năng lực quốc phòng sau nhiều thập niên đầu tư yếu.

Tuy nhiên, Điện Kremlin khi đó nói rằng Nga không muốn xung đột với NATO nhưng có thể buộc phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trước những tuyên bố ngày càng “hiếu chiến” của khối quân sự này.