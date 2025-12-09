Điện Kremlin: Ông Putin không muốn hồi sinh Liên Xô 09/12/2025 19:15

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin-ông Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định không muốn khôi phục Liên Xô.

Ngày 9-12, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không có mong muốn khôi phục Liên Xô, theo đài RT.

Ông Peskov lưu ý rằng Tổng thống Putin đã đích thân nói như vậy nhiều lần và nhắc lại quan điểm của tổng thống để đáp lại những cáo buộc về tham vọng của Nga do Thủ tướng Đức Friedrich Merz đưa ra trong một cuộc phỏng vấn gần đây với đài ARD.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

“Việc cân nhắc sự khôi phục Liên Xô sẽ là thiếu tôn trọng đối với các đối tác và đồng minh của chúng ta trong Cộng đồng các Quốc gia Độc lập và các hình thức hội nhập tiên tiến khác" - ông Peskov nói, đề cập một nhóm liên chính phủ gồm các quốc gia hậu Xô Viết.

Ông Peskov cũng mô tả tuyên bố của Thủ tướng Merz rằng Moscow đang chuẩn bị tấn công Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là "hoàn toàn vô lý".

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, các chính trị gia từ các thành viên châu Âu của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu đã sử dụng tuyên bố này để biện minh cho các kế hoạch tái vũ trang trị giá hàng tỉ euro của EU.

Các quan chức Nga lập luận rằng việc gieo rắc nỗi sợ hãi đang được sử dụng để đánh lạc hướng người dân châu Âu khỏi các vấn đề trong nước và chuyển hướng nguồn lực công vào sản xuất vũ khí, mang lại lợi ích cho các nhà thầu.

Theo RT, trong nhiều năm, các nhà bình luận phương Tây đã cho rằng Tổng thống Putin bị thúc đẩy bởi nỗi nhớ Liên Xô, trích dẫn lời ông nói rằng sự sụp đổ của Liên Xô là "thảm họa địa chính trị lớn nhất" của thế kỷ 20.

Nhà lãnh đạo Nga đã nhiều lần nói rằng ông cảm thấy khó chịu khi người Nga bị chia cắt bởi biên giới quốc gia, cùng với những hậu quả tiêu cực khác của sự tan rã. Tuy nhiên, ông Putin nói rằng những người đấu tranh cho sự hồi sinh của Liên Xô "không có đầu óc".