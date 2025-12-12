Tổng thư ký NATO cảnh báo châu Âu có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Nga 12/12/2025 05:53

(PLO)- Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo các nước trong liên minh có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Nga và kêu gọi tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.

Ngày 11-12, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng các quốc gia thành viên của liên minh này có thể trở thành "mục tiêu tiếp theo của Nga".

Ông Rutte đồng thời kêu gọi gia tăng cấp bách chi ngân sách quốc phòng để ngăn chặn một cuộc chiến tranh quy mô lớn tiềm tàng, đài CNN đưa tin.

Phát biểu này được ông Rutte đưa ra tại Hội nghị An ninh Munich diễn ra ở Berlin (Đức), trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu đang thảo luận về một đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều năm của Nga tại Ukraine, dưới áp lực ngày càng tăng từ phía Mỹ.

"Chúng ta cần phải sẵn sàng vì các cuộc xung đột không còn diễn ra ở nơi xa xôi nữa. Xung đột đang ở ngay trước cửa nhà chúng ta. Nga đã mang chiến tranh trở lại châu Âu, và chúng ta phải chuẩn bị cho quy mô chiến tranh mà thế hệ ông bà, cha mẹ chúng ta từng phải gánh chịu" - ông Rutte cảnh báo.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: NATO

Tuy nhiên, người đứng đầu NATO cũng khẳng định rằng nếu liên minh "thực hiện đúng các cam kết của mình, thì đây là một bi kịch mà chúng ta có thể ngăn chặn".

Đáng chú ý, ông Rutte đưa ra nhận định rằng "Nga có thể sẵn sàng sử dụng vũ lực chống lại NATO trong vòng 5 năm tới".

"Quá nhiều người đang âm thầm tự mãn. Quá nhiều người tin rằng thời gian đang đứng về phía chúng ta. Không phải vậy. Thời điểm để hành động là ngay bây giờ. Chi tiêu quốc phòng và năng lực sản xuất của các đồng minh phải tăng lên nhanh chóng" - ông Rutte nhấn mạnh.

Dù thừa nhận rằng "ở một mức độ nào đó tại châu Âu, chúng ta sẽ phải tự lo liệu nhiều hơn cho việc phòng thủ của chính mình", ông Rutte vẫn nỗ lực nhấn mạnh tầm quan trọng của cam kết từ phía Mỹ đối với NATO.

"Điều cốt yếu là chúng ta phải giữ gìn mối liên kết xuyên Đại Tây Dương như hiện nay" - ông nói, đồng thời chỉ ra rằng “quý vị không thể bảo vệ nước Mỹ nếu Đại Tây Dương không an toàn, và bạn cần NATO để giữ cho Đại Tây Dương được an toàn".

Về vai trò của Washington, ông Rutte ca ngợi Tổng thống Donald Trump vì đã khởi động lại các cuộc đàm phán về Nga và Ukraine. Trả lời phỏng vấn CNN, ông Rutte nhận định ông Trump là "người duy nhất có thể phá vỡ thế bế tắc với Tổng thống Nga Vladimir Putin".

Trong những tuần gần đây, ông Trump đã bày tỏ sự sốt ruột muốn đạt được một thỏa thuận, trong khi phía châu Âu lại tỏ ra thận trọng hơn khi tìm kiếm cả các bảo đảm về an ninh lẫn các cuộc thảo luận sâu hơn về bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào.

"Phải có các bảo đảm an ninh (cho Ukraine) với chất lượng và cấp độ đủ để ông Putin biết rằng nếu ông ấy cố gắng tấn công lần nữa, phản ứng sẽ mang tính hủy diệt" - ông Rutte tuyên bố.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Tuy nhiên, cùng ngày 11-12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Moscow không có kế hoạch gây hấn nào chống lại các thành viên NATO hoặc Liên minh châu Âu (EU) và do đó sẵn sàng ký kết các văn kiện pháp lý với họ về vấn đề này, theo hãng thông tấn TASS.