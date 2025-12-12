Ông Lavrov nói Nga chủ trương đàm phán với Mỹ về Ukraine, hoài nghi vai trò châu Âu 12/12/2025 06:48

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow có ý chí chính trị hướng tới hòa bình và sẵn sàng đối thoại thực chất, tuyên bố không chấp nhận giải pháp tạm thời cho xung đột Ukraine.

Tại buổi tọa đàm về vấn đề Ukraine với các đại sứ quán nước ngoài ở Nga ngày 11-12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow có "ý chí chính trị" hướng tới hòa bình, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo ông Lavrov, châu Âu vốn coi Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và chính quyền ở Kiev là những nhân tố 'vô can', cần được ủng hộ trong mọi hoàn cảnh.

"Thái độ này cho thấy tư duy của các nhà lãnh đạo châu Âu thật sự đáng quan ngại. Điều này đặt ra nghi vấn liệu họ có thể đóng vai trò hữu ích nào trong các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm một nền hòa bình bền vững, lâu dài và công bằng dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế hay không" - ông Lavrov nói.

Ngược lại, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga khẳng định Moscow có "ý chí chính trị hướng tới hòa bình".

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

"Tổng thống [Nga Vladimir Putin] đã luôn bày tỏ sự sẵn sàng tiếp tục một cuộc đối thoại thực chất, chủ yếu là với phía Mỹ, bởi chính Washington đã thể hiện cam kết nghiêm túc trong việc đạt được kết quả. Và về phía chúng tôi, chúng tôi thực sự mong muốn cuộc xung đột này chấm dứt" - ông giải thích.

Ngoại trưởng Lavrov cũng tuyên bố Moscow sẽ kiên định theo đuổi các mục tiêu tại Ukraine, bất chấp mọi dự báo về thời điểm kết thúc xung đột.

Theo ông, các mục tiêu cụ thể của Nga đã được ông Putin công khai vạch ra một cách rõ ràng và dứt khoát, đồng thời được thảo luận chi tiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại TP Anchorage (bang Alaska) hồi tháng 8.

"Tại đó, các bên đã đạt được sự thấu hiểu về cách thức tốt nhất để tiến tới các mục tiêu này trong bối cảnh không phải là một lệnh ngừng bắn hay sự tạm lắng nhất thời, mà là một nền hòa bình bền vững. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường này, bất kể bất kỳ ai đặt ra những mốc thời hạn nào" - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga khẳng định cuộc gặp gần đây tại Điện Kremlin giữa Tổng thống Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã giải tỏa mọi hiểu lầm nảy sinh sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska, đài RT đưa tin.

Ông Lavrov cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ đang tập trung trở lại vào việc giải quyết những căn nguyên của xung đột Ukraine, sau giai đoạn mà ông mô tả là "bế tắc" kể từ cuộc gặp tại Anchorage vào tháng 8.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, các cuộc thảo luận mới nhất đã khôi phục sự thấu hiểu rõ ràng giữa hai bên về một số vấn đề then chốt, bao gồm sự cần thiết để Ukraine trở lại với "các nền tảng không liên kết, trung lập và phi hạt nhân trong vị thế nhà nước của mình".