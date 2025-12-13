Trợ lý ông Putin nói về 'chiêu bài' bầu cử thời chiến của ông Zelensky 13/12/2025 06:12

(PLO)- Ông Yury Ushakov - Trợ lý tổng thống Nga - nói rằng việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn bầu cử thời chiến thực ra chỉ là một "chiêu bài" nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Chia sẻ với đài RT ngày 12-12, ông Yury Ushakov - Trợ lý tổng thống Nga - nói rằng việc Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đề xuất ý tưởng tổ chức bầu cử trong thời chiến thực chất chỉ là một "chiêu bài" nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Ushakov cho rằng Kiev sẽ lợi dụng khoảng thời gian tạm ngưng giao tranh này để tái vũ trang và củng cố lực lượng.

"Ông ấy sẽ xem đây là cơ hội để đảm bảo một lệnh ngừng bắn tạm thời, chỉ vậy mà thôi" - ông Ushakov nói.

Ông Yury Ushakov - Trợ lý tổng thống Nga. Ảnh: TASS

Ông Ushakov đưa ra phát ngôn trên trong bối cảnh ông Zelensky vừa yêu cầu các nước phương Tây đưa ra những cam kết an ninh như một điều kiện tiên quyết để tổ chức bỏ phiếu.

Ông Zelensky chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, hôm 10-12, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhận định rằng tuyên bố của ông Zelensky về việc sẵn sàng tổ chức bầu cử trong bối cảnh đang xảy ra chiến sự với Nga là điều "khá mới mẻ", theo hãng thông tấn TASS.

"Tuyên bố này khá mới mẻ. Dù vậy, trên thực tế, đây chính là điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói đến từ lâu, và cũng là điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập gần đây" - ông Peskov nói.

"Vì vậy, hãy xem diễn biến tiếp theo sẽ ra sao" - ông Peskov nói thêm.

Kiev đã đình chỉ các cuộc bầu cử sau khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2-2022, viện dẫn lý do áp đặt thiết quân luật.

Đầu tuần này, nhà lãnh đạo Ukraine cam kết sẽ tổ chức bầu cử trong vòng 60-90 ngày tới nếu Mỹ và các đối tác châu Âu có thể đảm bảo an ninh cho cuộc bỏ phiếu.

Động thái "đảo chiều" này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc chính quyền Kiev đang sử dụng xung đột làm cái cớ để né tránh bầu cử, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là thời điểm quan trọng để thực hiện việc này.

Về phía Moscow, quan điểm nhất quán cho rằng ông Zelensky hiện là nhà lãnh đạo không còn tính chính danh, và theo Hiến pháp Ukraine, quyền lực hiện nay phải thuộc về Quốc hội.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cũng lưu ý rằng Nga vẫn tiến hành bầu cử tổng thống vào tháng 3-2024, bất chấp việc nước này đang tham gia vào một cuộc xung đột quân sự.

Trong khi Ukraine và các đồng minh phương Tây liên tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn tạm thời, Điện Kremlin đã bác bỏ phương án này, kiên quyết hướng tới một nền hòa bình vĩnh viễn giải quyết được các nguyên nhân gốc rễ của xung đột.

Moscow lập luận rằng một thỏa thuận hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ mới của Nga, đồng thời cam kết trung lập, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa.